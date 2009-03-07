الشباب را با شکست بدرقه می کنیم/ شکست برابر مس را به فال نیک می گیریم

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست تیم فوتبال سپاهان اصفهان برابر مس کرمان گفت: شاید این شکست عنایت خداوند پیش از حضور تیم سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا بوده تا هم بازیکنان بدون غرور در آن بازی ها به میدان بروند و هم پیش از دیدار با الشباب نقاط ضعف تیم کاملا مشخص شده و آنها تا آغاز بازی برطرف کنیم.

وی ادامه داد: این شکست را به فال نیک می گیریم زیرا اگر بازی آخر خود را می باختیم، فرصت جبران نداشتیم اما امروز 4 بازی دیگر پیش رو داریم که با موفقیت در این مسابقات می توانیم با حضور در جمع سه تیم بالای جدول، سهیمه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر بازیکنان تیم در شرایط خوبی هستند و با توجه به این آمادگی می توان امیدوار بود که تیم الشباب را با شکست بدرقه خواهیم کرد.

بصیرت خاطرنشان کرد: تیم الشباب تیم خوبی است که از 4 بازیکن خارجی سود می برد اما ما هم تیم قدرتمندی هستیم و قصد داریم با شکست حریف، نخستین گام خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا محکم برداریم.

وی افزود: متاسفانه سال گذشته با توجه به دو پیروزی برابر الاتحاد عربستان، نتوانستیم برابر حریف ازبکستانی خود نتایج خوبی را کسب کنیم و خیلی زود از دور مسابقات کنار رفتیم اما با کسب تجربه مطلوب، با قدرت مسابقات فصل جاری را آغاز می کنیم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه امسال هم بنیادکار ازبکستان رقیب اصلی ماست اما تیم های الشباب امارات و الاتفاق عربستان را هم نمی توان نادیده گرفت، در پایان گفت: گرچه در گروه سختی قرار داریم اما توان آن را داریم به عنوان یکی از دو تیم برتر این گروه، راهی مرحله حذفی مسابقات شویم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الشباب امارات در چارچوب نخستین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 15:30 دقیقه روزچهاشنبه 21 اسفندماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد، عبدالبشیر ملک از سنگاپور به همراه گک فنگ جفری و حسین نظیر وظیف قضاوت این دیدار را برعهده دارند.