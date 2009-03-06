بازدید دوباره نمایندگان AFC از فولادشهر / الشباب دوشنبه وارد اصفهان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی تیم فوتبال سپاهان اصفهان عصر روز چهارشنبه 21 اسفندماه نخستین دیدار خود را در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برابر الشباب امارات در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می کند که ساعت 14 امروز نمایندگان AFC برای بازدید مجدد از امکانات فولادشهر اصفهان در این ورزشگاه حضور یافتند.

نداشتن اسکوربورد، جایگاه ویژه، جایگاه خبرنگاران، جایگاه VIP و ... از جمله امکاناتی بود که ناظران AFC در بازدید گذشته خود از آن ایراد گرفتند اما با تلاش مسئولان دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان اصفهان، امکانات ورزشگاه فولادشهر بصورت تقریبی به استانداردهای AFC نزدیک شده است و به نظر می رسد امروز هم مورد تائید نمایندگان AFC قرار بگیرد.

همچنین نمایندگان AFC روز گذشته از هتل های اقامت تیم های الشباب و تیم های داوری و نظارت دیدار روز چهارشنبه بازدید کردند و آنها را مورد تائید قرار دادند. تیم الشباب در هتل کوثر و تیم داوری و ناظران مسابقه در هتل عباسی مستقر می شوند.

از سوی دیگر کاروان 40 نفره تیم فوتبال الشباب امارات ساعت 11 صبح روزدوشنبه با پروازی مستقیم از دبی وارد اصفهان می شود و نخستین تمرین خود را ساعت 16 همان روز در زمین اصلی ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد کرد.

آخرین تمرین تیم فوتبال الشباب امارات پیش از دیدار با سپاهان ایران ساعت 15:30 دقیقه روز سه شنبه هفته آینده در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.