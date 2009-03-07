به گزارش خبرنگار مهر، "ماه از روی سکو" به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی احمدرضا داوری اول فروردین 88 ساعت 17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم بر مبنای فیلمنامه چیستا یثربی ساخته شده و محمد صادقی، محمد کاسبی، سیروس گرجستانی، کوروش تهامی، سپند امیرسلیمانی، الیکا عبدالرزاقی و مهدی امینی‌خواه در آن بازی کرده‌اند.

"ماه از روی سکو" به سفارش شرکت نفت فلات قاره گستر و مرکز کیش ساخته شده و داستان درباره مسائل و مشکلات کارکنان مناطق و سکوهای نفتی است.

"حول حالنا" سوم فروردین ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی ابراهیم شیبانی و تهیه‌کنندگی حسن کلامی تهیه شده و آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، بابک حمیدیان، بهنوش طباطبایی و میلاد کی مرام در آن بازی کرده‌اند.

"حول حالنا" در سه اپیزود مجزا داستان سه خانواده را روایت می‌کند که چند ساعت مانده به تحویل سال برایشان اتفاقاتی می‌افتد. اولین اپیزود زندگی مادربزرگ و نوه‌اش است، دومین اپیزود درباره یک شیرینی فروش است و سومین اپیزود لحظات تحویل سال برای یک عروس و داماد جوان را روایت می‌کند ...

گوهر خیراندیش در نمایی از فیلم "حول حالنا"

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: سهیل نوروزی، گریم: فرید کشن فلاح، صدابردار: آرش برومند، مدیر تولید: محمد علی محمودی، تدوین: مهدی حسینی وند و صداگذار: محسن روشن.

"من و شیطان" پنجم فروردین ساعت 17:30 به تهیه‌کنندگی محمدرضا عرب و کارگردانی علیرضا طالب‌زاده از شبکه دو پخش می‌شود. در این فیلم حمیدرضا پگاه، مهتاج نجومی، لیلا بلوکات، شبنم قلی خانی، مهرانه مهین ترابی، فرهاد افسری و ... بازی می‌کنند. فیلم "من و شیطان" روایتگر زندگی پسر بچه‌ای نوجوان به نام مملی است که با همزادش شیطان دچار مشکلاتی می‌شود ...

"اینجا بودن" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرعباس حدسنی هشتم فروردین ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. در این فیلم محمد حاتمی، اسماعیل خلج، حسین عباسی، سیروس صابر، صفا آقاجانی و نفیسه روشن بازی کرده‌اند.

این فیلم بر مبنای فیلمنامه محمدرضا گوهری ساخته شده و داستان زندگی زن و شوهری را روایت می‌کند. زن مورد بی‌مهری شوهرش قرار دارد. وضع مالی مرد خوب نیست و ناراحتی روحی دارد. او یک روز هنگام بازگشت به خانه دچار سرگیجه می‌شود و تصادف می‌کند و همین اتفاق نگاه او را به زندگی و همسرش تغییر می‌دهد.

عید به خانه می‌آید" به تهیه‌کنندگی حسن کلامی و کارگردانی حسن لفافیان 10 فروردین ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. در این فیلم سیروس گرجستانی، نسرین مقانلو، هایده حائری، اشکان اشتیاق و ساناز کاشمری بازی می‌کنند.

"عید به خانه می‌آید" داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که نزدیک نوروز برایشان یک مشکل مالی پیش می‌آید و هر کس پیشنهادی می‌دهد تا خانواده از این بحران مالی رها شود. در این بین پیشنهاد لیلی، دختر خانواده مسیر داستان را عوض می‌کند و ...

"حلقه" به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه‌کنندگی مهدی گلی‌زاده 11 فروردین ساعت 17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. موضوع این فیلم اجتماعی است و روناک یونسی، نیما رئیسی، آتیلا پسیانی و شاهرخ فروتنیان در آن بازی می‌کنند.