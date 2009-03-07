احیای پیمان استارت یک از اولویتهای روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سرگئی لاوروف" که در ژنو سخن می گفت در ادامه افزود : این پیمان جدید باید شامل ممنوعیت انتقال و فروش سیستمهایی چون کلاهک ها نیز بشود.

لاوروف که در ژنو و در کنفرانس "خلع سلاح" سخن می گفت در ادامه خواستار خلع سلاح در فضا شده و از دولت آمریکا خواست تا معاهده ای جهانی را برای ممنوع کردن آزمایشهای هسته ای در زیر زمین تصویب کند.

آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در پایان جنگ سرد و به منظور کاهش تنشها میان خود معاهده کاهش سلاحهای استراتژیک ( استارت ) را امضا کردند که عمر این معاهده در دسامبر سال جاری میلادی به پایان می رسد.

بر اساس معاهده استارت یک ( پیمان کاهش سلاح های استراتژیک ) که در سال 1991 به امضای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی رسید، دو کشور باید تا ماه دسامبر تعداد کلاهک های هسته ای خود را از 10 هزار کلاهک به پنج هزار کاهش دهند.

در همین رابطه مقامات دولت آمریکا اعلام کرده اند که در صدد هستند تا روسیه را تشویق به ادامه این پیمان و کاهش تعداد بیشتری از زرادخانه های هسته ای خود بکنند.

پیش از این و در هفته های اول آغاز حضور "باراک اوباما" در کاخ سفید در خبرها آمده بود : "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا مذاکرات جدیدی را با روسیه به منظور توافق با مسکو برای کاهش تعداد کلاهک های هسته ای هر دو کشور به میزان یک هزار کلاهک آغاز می کند.