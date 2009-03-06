وضعیت نامشخص کاپیتان سپاهان/ آنالیز مستقیم دیدار الشباب - العین

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات آماده سازی تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای حضور در نخستین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 15 امروز در زمین چمن ورزشگاه صفائیه آغاز می شود.

شاگردان فرهاد کاظمی پس از پایان تمرین امروز مسابقه تیم‌های فوتبال الشباب و العین از هفته پانزدهم لیگ برتر امارات را بصورت مستقیم تماشا کرده و پس از این دیدار مربیان سپاهان به آنالیز بازی حریف اماراتی می پردازند.

همچنین زردپوشان اصفهانی طی روزهای شنبه و یکشنبه تمرینات خود را از ساعت 15 در همین زمین دنبال می کنند و ساعت 15:30 دوشنبه یک جلسه تمرینی را در زمین چمن فولادشهر(محل برگزاری مسابقه خود با الشباب) انجام می دهند.

طبق اعلام مسئولان باشگاه سپاهان آخرین تمرین تیم فوتبال این باشگاه پیش از دیدار روز چهارشنبه برابر الشباب، درصورتیکه در ورزشگاه فولادشهر برگزار شود در ساعت 16:30 و در صورت برگزاری در ورزشگاه صفائیه ساعت 15:30 انجام می شود.

از سوی دیگر محرم نویدکیا که به دلیل مصدومیت در دیدار با برق شیراز، در هفته‌های اخیر برای تیمش به میدان نرفته است، پس از پشت سر گذاشتن مراحل درمان به شرایط مطلوب بازگشته است اما هنوز حضور یا غیبتش در دیدار برابر حریف اماراتی مشخص نیست.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الشباب امارات در چارچوب نخستین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 15:30 روز چهاشنبه 21 اسفندماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.