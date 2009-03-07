ناشران تمایلی به استفاده از شرکت پست ندارند

مهندس سید مجتبی نصیری، معاون فنی مدیر عامل شرکت پست در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: شرکت پست محدودیتی برای توزیع کتاب ندارد وظیفه ما توزیع و ما می توانیم برای همه نقاط کشور کشور ارسال کنیم همانطور که مطبوعات را از این طریق ارسال می کنیم.

وی افزود: عمده ترین مشکل این است که ناشران هیچ تمایلی برای استفاده از پست ندارند چرا که معتقدند استفاده از این روش از نظر استقادی مقرون به صرفه نیست.

نصیری خاطر نشان کرد: برخی از کتابها قیمت پائینی دارند و دراین صورت هزینه پست کتاب بالاتراز قیمت کتابها تمام می‌شود بنابراین آنها به صرفه نمی بینند که از پست برای توزیع کتابهایشان استفاده کنند البته امروز که قیمت کتاب افزایش پیدا کرده فاصله میان قیمت کتاب و نرخ پست کاهش یافته است اما با این وجود هنوز ناشران استفاده از پست راهکار مناسبی نمی دانند.

معاون فنی مدیر عامل شرکت پست در ادامه تصریح کرد: حتی اگر ناشران هم تمایلی برای ارسال کتاب از طریق پست داشته باشند مردم به دلایلی تمایلی به خرید کتاب از پست ندارند. طبق مصوبات نرخ پست محصولاتی مثل مطبوعات و کتاب نرخ مخففه است، یعنی برای ارسال بسته‌های کتاب و مجله در مقایسه دیگر محصولات 50 درصد تخفیف می‌دهیم در واقع ما به مطبوعات سوبسید می دهیم.

نصیری گفت: هزینه‌ای که برای ارسال مطبوعات دریافت می شود 15 میلیارد تومان کمتراز قیمت تمام شده است به این معنی که شرکت پست این مقدار را به عنوان یارانه پرداخت می‌کند.

معاون فنی مدیر عامل شرکت پست تاکید کرد: مسئولان مطبوعات بارها به نرخی که پست برای ارسال روزنامه دریافت می کنند، اعتراض می کنند، در حالیکه ما برای توزع مطبوعات یارانه پرداخت می کنیم. بارها از وزارت ارشاد درخواست کردیم که بخشی از خسارت ما را جبران کنند ولی تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.