50 هزار اصله نهال در بین نماز گزاران اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع این میزان اصله نهال با مشارکت اداره کل منابع طبیعی، شهرداری اردبیل و نیروهای بسیج سازندگی استان صورت گرفت.

مدیر کل منابع طبیعی استان اردبیل در حاشیه توزیع نهالهای رایگان در بین مردم در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز جنبش باغداری در استان خبر داد و اظهار داشت: در قالب این طرح بیش از 150 هزار هکتار از اراضی شیب دار استان به نهالستان تبدیل خواهد شد.

نایبعلی رحیمی افزود: همچنین طرح جامعه جنگل کاری و توسعه فضای سبز استان تدوین و آماده اجرا شده و تلاش می کنیم در فاز اول اجرای این طرح، عملیات درختکاری جاده اردبیل - سرعین همزمان با این هفته آغاز شود.

وی اجرای صیانت از جنگلهای استان به ویژه جنگلهای ارسباران را به عنوان ذخیرگاه ژنتیکی اردبیل مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: با اجرای این طرح از انقراض گونه‌های نادر این جنگلها جلوگیری می شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان ابراز داشت: سرانه جنگل هم اکنون 400 متر مربع است این در حالی است که سرانه کشوری دو هزار متر مربع و این رقم در دنیا شش هزار متر مربع است.

این محصول از راه اندازی دبیرخانه زراعت چوب در استان خبر داد و متذکر شد: تلاش می کنیم نهالستان شماره دو استان را در شهرستان پارس آباد راه اندازی نماییم و در کنار آن نیز ایستگاه مادر تولید بذر و نهال را به ظرفیت یک میلیون و 200 هزار نهال و 285 تن بذر تاسیس نمایم.

رحیمی یادآور شد: همچنین مصمم هستیم تا پایان برنامه پنجم توسعه ضمن احیای جنگلهای فعلی 30 هزار هکتار جنگل در استان احداث نماییم.

وی در خصوص فعالیت حفاظت منابع طبیعی و جنگلهای استان افزود: در حال حاضر با تلاش نیروهای حفاظت منابع طبیعی 95 درصد قطع اشجار در جنگلهای استان کاهش یافته و در زمینه تخریب مراتع نیز به کاهش 90 درصدی دست یافتیم.

بنا به گفته مدیر کل منابع طبیعی استان توزیع نهال در بین مردم و نماز گذاران سایر شهرستانهای استان امروز بعد از پایان نماز جمعه صورت گرفته است.

همچنین همزمان با هفته منباع طبیعی مراسم راهپیمایی سبز قبل از برپایی نماز جمعه با مشارکت نیروهای بسیج سازندگی و هلال احمر استان در اردبیل و سایر شهرستانها برپا شد.