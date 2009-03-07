به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "چند روز مهربانی" به کارگردانی سعید اسدی و تهیه‌کنندگی بهادر اسدی 30 اسفند ساعت 13 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم بر مبنای فیلمنامه عباس مرادیان و با نقش‌آفرینی محمود عزیزی، زهره حمیدی، رحیم نوروزی، رضا درگزی، بهاره حسینی، آزاده مهدیزاده، فاطمه شکری، نعیمه نظام‌دوست، ابوذر ناصری و... ساخته شده است.

فیلم "چند روز مهربانی" روایتگر مردی است که عاشق فیلم‌های هندی و سفر به هند است. در ضمن او مردی خسیس است که به خاطر کمک نکردن به فرزندانش، مورد شماتت آنهاست. تا اینکه روزی وکیلی از هند به او زنگ می‌زند که او صاحب فرزند پسری است. همین باعث ایجاد اختلاف بیشتر در بین خانواده می‌شود و ...

این سومین تجربه تلویزیونی اسدی بعد از "اکباتان" و "راز" است و عوامل آن عبارتند از امیر معقولی مدیر تصویربرداری، فرشید احمدی صدابردار، زهره سیه‌پوش طراح گریم، ابوالفضل نصیر مدیر تولید، بهاره حسینی منشی صحنه و امین پیرحیاتی برنامه‌ریز.

فیلم سینمایی "مادر زن سلام" چهار فروردین 88 ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی خسرو ملکان قصه مردی است که پس از ازدواج ناموفق دختر اول خود تصمیم می‌گیرد برای ازدواج دو دختر دیگرش شرایطی قائل شود و شرایط خود را به شکل یک بخشنامه روی کاغذ می‌آورد.

فتحعلی اویسی، فرزانه کابلی، مریم امیرجلالی، محسن قاضی مرادی و نفیسه روشن بازیگران، فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، منیژه حکمت مدیر تولید، کامران قدکچیان تدوینگر، شهریار کلهر طراح صحنه و لباس و مسعود افشار طراح چهره پردازی فیلم هستند.

فیلم تلویزیونی "آب و آینه" به کارگردانی پوریا آذربایجانی 12 فروردین ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. بابک انصاری، آناهیتا هلت هوفر، امیررضا وزیری و چند بازیگر بومی یزدی درفیلم تلویزیونی"آب و آینه" به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم با فیلمنامه‌ای از پوراحمد و اصغر عبداللهی ساخته شده و داستان روستایی است که قنات آن مدت‌ها پیش خشک شده است. تا اینکه معلمی وارد روستا می‌شود و ...

عوامل تولید فیلم "آب و آینه" عبارتند از مدیر تصویربرداری: مرتضی قیدی، صدابردار: داریوش صادقپور، طراح گریم: سعید باقری و هدی سرتوه، طراح صحنه: حسین موسوی، مدیر تولید: احمد مرادی، برنامه‌ریز: حسین سلیمانی و مجری طرح: داریوش بابائیان.