  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۰

مدیر یک شبکه خبری ایتالیایی:

اعراب روش حمایت از فلسطین را از ایران بیاموزند

اعراب روش حمایت از فلسطین را از ایران بیاموزند

مدیر یک شبکه خبری عربی-ایتالیایی در رم در گفتگو با خبرگزاری مهر، ایران را الگوی جهانی برای حمایت از فلسطین اعلام کرد.

دکتر "طلال خریس" مدیر شبکه خبری ایتالیایی- عربی( ASSADAKAH)  در رم  در حاشیه کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: نقش ایران در حمایت از مردم فلسطین و لبنان بسیار حیاتی است و امیدواریم حرکت تهران تداوم یابد.

وی ادامه داد: ممکن است غربی ها جمهوری اسلامی را تندرو بنامند اما کشورهای دیگر اسلامی باید از شجاعت جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت، الگو بگیرند.

این لبنانی مقیم ایتالیا از تداوم مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی خبر داده و افزود: از اعراب و کشورهای اسلامی نیز انتظار می رود تلاش بیشتری در حمایت از فلسطین از خود نشان دهند.

چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین با عنوان" فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 اسفند در محل اجلاس سران در تهران با حضور مقامها و شخصیتهایی از  80 کشور جهان برگزار شد.

در پایان این کنفرانس با تاکید بر ضرورت مجازات مقامهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی در نوار غزه شدند، مقاومت و ایستادگی تنها راه برای بازپس گیری حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل و بازگشت تمام آوارگان اعلام شد.

کد مطلب 844537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها