اعراب روش حمایت از فلسطین را از ایران بیاموزند

دکتر "طلال خریس" مدیر شبکه خبری ایتالیایی- عربی( ASSADAKAH) در رم در حاشیه کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: نقش ایران در حمایت از مردم فلسطین و لبنان بسیار حیاتی است و امیدواریم حرکت تهران تداوم یابد.

وی ادامه داد: ممکن است غربی ها جمهوری اسلامی را تندرو بنامند اما کشورهای دیگر اسلامی باید از شجاعت جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت، الگو بگیرند.

این لبنانی مقیم ایتالیا از تداوم مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی خبر داده و افزود: از اعراب و کشورهای اسلامی نیز انتظار می رود تلاش بیشتری در حمایت از فلسطین از خود نشان دهند.

چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین با عنوان" فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 اسفند در محل اجلاس سران در تهران با حضور مقامها و شخصیتهایی از 80 کشور جهان برگزار شد.

در پایان این کنفرانس با تاکید بر ضرورت مجازات مقامهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی در نوار غزه شدند، مقاومت و ایستادگی تنها راه برای بازپس گیری حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل و بازگشت تمام آوارگان اعلام شد.