کارخانه ای در بطن زندگی مردم؛ جابجایی یا فاجعه زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تعیین تکلیف کارخانه سیمان خرم آباد که مکان کنونی آن، مردم خرم آباد و به خصوص جنوب شهر خرم آباد را در دودهای سیمانی فرو خواهد بود به عنوان مهمترین بحث عمرانی استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار دارد.

جلسات مختلف برای تعیین راه مورد توافق طرفین بنابر اجماع کلیه کارشناسان و مسئولان ارشد استان لرستان تنها جابجایی این کارخانه و انتقال به مکان دیگری است ولی علیرغم همه اظهاراتی که امروز در این زمینه وجود دارد هنوز کارخانه سیمان خرم آباد و هیئت مدیره آن تصمیمی برای انتقال این کارخانه آلاینده به مکان دیگر نگرفته اند.

چندی پیش جلسه ای اضطراری و فوق العاده برای آخرین تصمیم گیری ها در خصوص انتقال کارخانه سیمان خرم آباد برگزار شد و به صورت اتفاقی تنها خبرنگار حاضر در این جلسه خبرنگار مهر بود که در گزارشی که در ذیل می آید آخرین وضعیت از این پروژه بزرگ عمرانی لرستان در ادامه دیگر گزارش های مهر انعکاس داده می شود.

مردم و دستگاههای اجرایی لرستان: کارخانه سیمان انتقال یابد

استاندار لرستان در این جلسه با ارائه مستنداتی از شکایات مردم روستاهای مجاور کارخانه سیمان و همچنین مردم شهر خرم آباد، عنوان کرد: نمایندگان مردم در مجلس نیز هر کدام به زعم خود از شکایات مردم از حضور کارخانه سیمان در مجاور محل زندگی خود خبر داده اند.

سید حسین صابری با یادآوری اعتراض هایی که از همان ابتدای کلنگ زنی کارخانه سیمان مطرح بوده است، بیان داشت: اداره کل زندانهای استان لرستان در مکاتبات متعددی به وجود کارخانه سیمان در کنار زندان خرم آباد اعتراض داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین وجود کارخانه سیمان خرم آباد در جوار یکی از فعالترین پادگان های آموزشی نیروهای بسیجی در خرم آباد یکی دیگر از مواردی بوده است که موجب اعتراض مسئولین سپاه به راه اندازی کارخانه سیمان شده بود.

استاندار لرستان ضمن اشاره به پیگیریهای سازمان محیط زیست در زمان طرح موضوع احداث کارخانه سیمان در نزدیکی شهر خرم آباد از همه دستگاههای اجرایی که با جدیت از موضع خود در راستای حفظ سلامت مردم خرم آباد دفاع کردند و ایستادند، تشکر کرد.

صابری با تایید کارشناسی نبودن احداث کارخانه سیمان در مکان کنونی، خاطر نشان کرد: من مطمئنم اشکالاتی که در احداث کارخانه سیمان از سوی مسئولان وقت وجود داشته و مورد توجه قرار نگرفته، عمدی نبوده است!

کارخانه سیمان مورد نیاز لرستان و کشور است

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مزایای احداث کارخانه سیمان در خرم آباد، یادآور شد: سیمان به عنوان یکی از کالاهای اساسی هم مورد نیاز کشور و هم مورد نیاز مردم لرستان است.

صابری با اشاره به برخی تصمیم گیری ها در سفر دوم هیئت دولت و تاکید بر اینکه کشور در تولید سیمان به خودکفایی رسیده است، یادآور شد: اما من در همان جلسه نیز گفتم که معتقدم هنوز کشور به تولید سیمان نیاز دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور 60 میلیون تن موافقت اصولی در زمینه کارخانه های سیمان صادر شده است که 10 هزار تن آن مربوط به لرستان است که هنوز به نتیجه نرسیده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه لرستان دارای معادن غنی برای تولید و استخراج سیمان است، یادآور شد: از سوی دیگر با توجه به نرخ بالای بیکاری در لرستان اشتغالزایی پروژه کارخانه سیمان نیز مد نظر است.

صابری ضمن تاکید بر اینکه موافقت کارخانه سیمان خرم آباد از همان روز اول به صورت مشروط داده شده است، بیان داشت: در حال حاضر کلیه مجوزهای کارخانه سیمان خرم آباد با داشتن بیش از 46 هزار سهامدار باطل شده است.

وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر جابجایی کارخانه سیمان خرم آباد، به مضرات این کارخانه بر نیروگاه در دست احداث خرم آباد نیز اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به سابقه و خاطره تلخ جابجایی پتروشیمی از خرم آباد به یکی دیگر از استانهای کشور باید هر دو کارخانه سیمان و نیروگاه خرم آباد در لرستان بماند.

شکایت کارخانه سیمان به دیوان عدالت اداری

استاندار لرستان همچنین در این جلسه از شکایت هیئت مدیره کارخناه سیمان به دیوان عدالت اداری خبر داد و افزود: در این نامه خواسته شده است که اجازه فعالیت مجدد کارخانه سیمان در مکان کنونی آن داده شود و حکم توقف فعالیت این کارخانه لغو شود.

صابری با اشاره به حضور در دیوان عدالت اداری و پاسخگویی به موارد طرح شده، افزود: در آن جلسه نیز بنده بر ضرورت حمایت از سرمایه گذار صالح و همچنین حمایت از آینده و سلامت مردم خرم آباد تاکید کردم.

وی با اشاره به ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف دیوان، از برگزاری جلسه ای در روز دوشنبه هفته جاری در محل دیوان عدالت اداری خبر داد و یادآور شد: در این جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس اظهارات مستند خود را ارائه خواهند داد.

صابری با تاکید بر اینکه محل جدید کارخانه سیمان شناسایی شده است و مورد تایید سازمان حفاظت از محیط زیست نیز قرار دارد، افزود: مکان پیشنهادی برای انتقال کارخانه سیمان در مجاور روستای "چزال" دارای همه مزایا و محاسن مکان قبلی است ولی هیچ کدام از نقاط ضعف مکان قبلی را ندارد.

وی از همه دستگاههای مرتبط خواست نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای طرح در جلسه روز دوشنبه ارائه دهند.

شبهات قانونی در چگونگی تغییر کارخانه سیمان از سهامی خاص به عام

استاندار لرستان در ادامه این جلسه با اشاره به سابقه کارخانه سیمان، یادآور شد: این کارخانه از ابتدا به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است که مطابق قانون 35 درصد از سرمایه که معادل 820 میلیون تومان می شود را به صورت نقد باید به حسابی واریز می کرد که غیر قابل برداشت باشد.

صابری ادامه داد: هیئت مدیره کارخانه بعد از دو سال اقدام به ورود در بورس کرده و کارخانه از سهامی خاص به عام تغییر دادند.

وی با طرح این موضوع که کارخانه سیمان به صورت "تصنعی" سهام خود را بالا برده است، خاطر نشان کرد: در آگهی ثبت کارخانه به صورت سهامی عام سهام شرکت 64 میلیارد ریال اعلام شده است در حالی که از واریز نقدی این مبلغ خبری نبوده است.

استاندار لرستان از مسئولان ثبت اسناد استان لرستان خواست در مورد نحوه تغییر سهامی خاص به عام کارخانه سیمان بررسی های لازم را صورت دهند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود از بانک سپه خواست در صورت انتقال کارخانه به مکان دیگری تسهیلات مورد نیاز برای ساخت کارخانه سیمان خرم آباد را تامین کند.

اساس کمیته ای که به کارخانه سیمان مجوز داده است نیز زیر سئوال است

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان نیز در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به وضعیت کسب مجوز کارخانه سیمان در گذشته، عنوان کرد: مکان فعلی کارخانه سیمان خرم آباد در محدوده 11 روستای دارای سکنه خرم آباد، پادگان شهید بهشتی خرم آباد و زندان خرم آباد است.

علی رحیم کاکاوند ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه این کارخانه در مسیر باد غالب قرار دارد در آینده نیز مخاطرات جدی برای مردم خرم آباد ایجاد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه کمیته ای که مجوز کارخانه سیمان خرم آباد را داده ضوابط را رعایت نکرده است، افزود: به طور کلی حتی اساس کمیته مورد نظر نیز زیر سوال است.

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به شکایات بسیاری که از مکان کارخانه سیمان مطرح بوده است، یادآور شد: اعضای شوراهای اسلامی روستاهای مجاور این کارخانه هر کدام به صورت مکتوب اعتراض خود را از احداث کارخانه اعلام کرده اند.

کارخانه سیمان با زندگی روستائیان 350 متر فاصله دارد!/ معدن کارخانه پوشیده از درختان بلوط است

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان خاطر نشان کرد: مکان فعلی کارخانه با زندگی روستائیان منطقه تنها 350 متر فاصله دارد که این امر یک فاجعه زیست محیطی را در پی خواهد داشت.

کاکاوند افزود: همچنین منطقه ای که برای احداث کارخانه در نظر گرفته شده است پوشیده از جنگل های بلوط لرستان است که در صورت احداث می تواند بخش زیادی از این جنگل ها را تخریب کند.

مردم شهرستان دورود استان لرستان هنوز نیم قرن آلودگی کارخانه سیمان را در بطن زندگی خود مشاهده می کنند

وی با تاکید بر اینکه سلامت مردم مقدم بر احداث کارخانه است، بیان داشت: مکان پیشنهادی سازمان حفاظت از محیط زیست دارای همه فاکتورهای زیست محیطی بوده و همچنین از معادن غنی مورد نیاز نیز برای احداث کارخانه سیمان برخوردار است.

این مسئول با بیان اینکه امروز باید یک تصمیم عاقلانه گرفت، مکان پیشنهادی را حاصل بررسی های کارشناسان خواند.

کاکاوند همچنین با انتقاد از بی توجهی کارخانه سیمان به دستور توقف فعالیت، از ادامه ساخت و ساز در مکان کارخانه سیمان خرم آباد خبر داد و از مسئولین انتظامی و دستگاه قضایی استان خواست نسبت به برخورد قانونی با خاطیان اقدام کنند.

به گزارش مهر، مردم شهرستان دورود استان لرستان هنوز خاطره نیم قرن آلودگی کارخانه سیمان را در بطن زندگی خود مشاهده می کنند و امروز مردم خرم آباد با نگاهی به شهر دودی دورود نمی خواهند خرم آباد در هاله ای از دود های سیمانی قرار گیرد.

به هر حال آنچه امروز ضروری به نظر می رسد هم اندیشی و تبادل نظر مسئولان ارشد استان و اعضای هیئت مدیره کارخانه سیمان است تا در این میان نه سلامت مردم لرستان به مخاطره بیافتد و نه کارخانه سیمان خرم آباد به عنوان یکی از پروژه های زیرساختی استان از فعالیت در لرستان بازماند.