خانه آقازاده اردبیل با خاک یکسان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین ارژنگی در مراسم ارائه بودجه سال 88 شهرداری به شورای شهر اردبیل اظهار داشت: عدم واکنش و بی‌تفاوتی سازمان میراث فرهنگی نسبت به این اثر تاریخی جای سئوال دارد.

خانه آقازاده اردبیل در دو روز با خاک یکسان شد!

وی عنوان کرد: خانه تاریخی و قدیمی آقازاده به عنوان ارزشمندترین بنای قدیمی طی دو روز با خاک یکسان شد،‌ اما در مقابل این تخریب هیچ عکس العملی از سوی سازمان میراث فرهنگی مشاهده نشد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با عتراض شدید به تخریب این بنا ابراز داشت: خانه تاریخی آقازاده در میدان عالی‌قاپو اردبیل از جمله نمادهای معماری شهر اردبیل بود و معماری اصیل و هویت فرهنگی، دینی منطقه را به یادگار داشت.

وی با بیان اینکه کار باید به اهل آن سپرده شود،‌ تصریح کرد: مسئولان و مدیران باید با شجاعت تمام تنها به فکر منافع مردم و شهر اردبیل باشند و رفاه و توسعه شهر را در نظر بگیرند.

اوچ دکان تنها مجموعه باقیمانده از بافت تاریخی شهر اردبیل

ارژنگی در ادامه احیاء بافتهای فرسوده شهری را از جمله ضروریات شهر اردبیل عنوان کرد و متذکر شد: در حال حاضر از مجموعه بافتهای قدیم شهری اردبیل، تنها محله اوچ دکان باقی مانده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توسعه فضای سبز شهری اردبیل خاطر نشان کرد: تحقق این امر نه تنها موجب آرامش روحی و روانی در جامعه می ‌شود، بلکه ناهنجاریهای اجتماعی و شهری را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

ارژنگی در پایان با اشاره به مشکلات موجود در حیطه املاک شهری اردبیل ابراز داشت: پیشنهاد داده ایم که برای حل این مشکلات پنج حقوقدان تعیین و با بررسی این مشکل، مطالبات شهری از منفعت طلبان اخذ شود.