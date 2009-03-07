به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد احسان تقی زاده در همایش موسسات از راه دور لرستان، اظهار داشت: بحث تربیت مهم ترین مقوله جامعه انسانی است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر از نگاه متخصصین تعلیم و تربیت تنها با هماهنگی یکدیگر اتفاق می افتد، عنوان کرد: با وجود اینکه بیش از یک قرن از ظهور آموزش و پرورش در کشور ما می گذرد اما عملا برخی از معضلات و مشکلات را نتوانسته کنترل کند.

رئیس موسسه آموزش از راه دور کشور با بیان اینکه امروز آموزش و پرورش بیش از آنکه شخصیت پرداز باشد، حافظه ساز است، افزود: در حال حاضر نگاهی که به معلمان وجود دارد به صورت مصرف کننده است.

تقی زاده با یادآوری فرازی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، افزود: این در حالی است که از نگاه رهبری رویکرد به آموزش و پرورش یک نگاه سرمایه ای و تولیدی است.

وی ادامه داد: این بدین معنی است که هر چه قدر در آموزش و پرورش هزینه شود از دست نمی رود بلکه بیش از آن بدست خواهد آمد.

نام وزارت آموزش و پرورش به وزارت تربیت تغییر کند

رئیس موسسه آموزش از راه دور کشور با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مقوله تربیت در آموزش و پرورش، عنوان کرد: به نظر من اگر اسم این وزارتخانه را بخواهند تغییر دهند باید نام آن را وزارت "تربیت" بگذارند.

تقی زاده واژه تربیت را در بردارنده همه صفات مورد انتظار از آموزش و پرورش دانست و افزود: یکی از سوالاتی که مطرح است این است که آموزش و پرورش چگونه عمل کرده است که با کسری بودجه روبه رو شده است و در این زمان مردم از ما چه توقعی دارند و ما باید چگونه عمل کنیم؟

وی با طرح این سوال که آیا امروز جامعه و دانش آموزان از رسالت آموزش و پرورش راضی است؟، بیان داشت: امروز بجای آنکه به متن مشکلات وارد شویم، معضللات و مشکلات را در حاشیه قرار داده ایم.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت سمت و سوی آموزش ها به طرف ارزش های ملی و دینی، یادآور شد: امروز باید در راستای افزایش سطح سواد فرهنگی دانش آموزان بیشتر تلاش شود.

تقی زاده با بیان اینکه باید با رویکرد جدیدی به بحث تربیت بپردازیم، خاطر نشان کرد: در این رویکرد باید کشور را به سمت جامعه ای یادگیرنده حرکت دهیم.

وی با اشاره به صدها راهکار وزیر آموزش و پرورش برای اصلاح رویکرد در آموزش و پرورش، افزود: امروز در کنار شش هزار میلیارد تومان کسری آموزش و پرورش و مطالبات معلمان و فشارهای سیاسی که بر شخص وزیر است مجالی برای تغییر رویکردهای این وزارتخانه باقی نمانده است.

روش های سنتی تدریس موجب رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان نشده و نمی شود

رئیس موسسه آموزش از راه دور کشور با تاکید بر اینکه امروز ما نیازمند روش های ایجاد انگیزه جدید هستیم که با استفاده از این شیوه ها رغبت را در دانش آموزان ایجاد کنیم، افزود: باید امروزه به شیوه های جدیدیت علیم و تربیت در آموزش و پرورش دست یافت.

تقی زاده یادآور شد: روش های سنتی تدریس تاکنون موجب رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان نشده و در آینده نیز نخواهد شد پس باید با تقویت زیرساخت ها و اجرای روش های جدید به جذب دانش آموزان بپردازیم.

وی با تاکید بر اینکه باید شیوه ارزشیابی ها را از حالت آبکی به سمت روش های پخته تر هدایت کرد، افزود: ما حق نداریم دانش آموزان را به بهانه پرورش روح آنان در محیط کلاس درس زندانی کنیم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر حضور اجتماعی دانش آموزان در روش سنتی بسیار کم است، افزود: این در حالی است که در آموزش های مدرن می توان این حضور اجتماعی را تقویت کرد.

تقی زاده با مقایسه ای میان تعلیم و تربیت مدرن و سنتی، گفت: در روش سنتی معلم خالق محیط یادگیری است ولی در آموزش های مدرن جامعه خالق این محیط است.

وی با اشاره به اینکه در آموزش های سنتی والدین به ندرت در فرآیند یادگیری فعال هستند، افزود: این در حالی است که در روش های مدرن آموزشی والدین در یادگیری دانش آموزان نقش اساسی دارند.