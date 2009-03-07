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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

عضو شورای مسلمانان دانمارک:

مردم جهان اسرائیل را تحریم کنند

مردم جهان اسرائیل را تحریم کنند

مدیر روابط خارجی شورای مسلمانان دانمارک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین از مردم جهان خواست این رژیم را تحریم کنند.

"عبدالوحید پدرسون" مدیر روابط خارجی شورای مسلمانان دانمارک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکار حل مسئله فلسطین گفت: تنها راه حل مسئله فلسطین، ایجاد دولت مستقل فلسطینی است.

وی در ادامه درباره خصوصیات یک دولت مستقل فلسطینی گفت: فلسطین به دولتی نیاز دارد که همه امکاناتی را که یک دولت مستقل نیاز دارد از جمله قدرت نظامی را در اختیار داشته باشد.

مدیرروابط خارجی شورای مسلمانان دانمارک از مردم جهان خواست رژیم صهیونیستی را تحریم کنند و گفت: رژیم صهیونیستی در حاشیه امن آمریکا قرار دارد و مردم جهان باید با تحریم این رژیم، فشار بین المللی را بر آن افزایش دهند.

پدرسون در ادامه گفت: همه جهان باید علیه اسرائیل متحد شوند و جنایت و اشغال علیه فلسطینی ها نه مسئله ای عربی یا اسلامی بلکه مسئله ای انسانی است.

کد مطلب 844547

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