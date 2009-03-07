توسعه کشور بدون توجه به پدافند غیرعامل بوده است

دکتر غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه مناطقی در کشور احداث و جانمایی شده است که اکنون برای ما ایجاد مشکل کرده است.

وی در این خصوص به احداث منطقه عسلویه در کنار آب اشاره کرد و اظهار داشت: احداث این مجموعه در کنار آب اشتباه بوده است اما در حال حاضر از این منطقه گاز مورد نیاز کشور استخراج می شود و از بین بردن نقاط آسیب حداقل 10 سال فرصت نیاز دارد.

جلالی تصریح کرد: در حال حاضر وضع کشورمان در حوزه پدافند غیر عامل در مقایسه با گذشته وضع مطلوبی است اما تا رسیدن به نگاه مطلوب، 10 سال عقب هستیم که باید به فکر جبران آن بود.

80 درصد پایداری حماس در گرو رعایت اصول پدافند غیر عامل بود

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "در حال حاضر جایگاه کشور ما در حوزه پدافند غیر عامل در منطقه خاورمیانه در چه جایگاهی است" گفت: چون سایر کشورها در این خصوص اطلاعاتی نمی دهند لذا مقایسه ما دقیق نیست و باید در این خصوص یک مقایسه کلی داشت و البته مطلعیم که برخی کشورها در این حوزه اقدامات زیادی انجام داده اند.

جلالی در این خصوص به اقدامات فلسطین اشغالی در حوزه پدافند غیر عامل اشاره کرد و اذعان داشت: اسرائیل در شهرهای شمالی فلسطین اشغالی، 100 درصد پناهگاه ایجاد کرده است به نحوی که در طول جنگ های 33 روزه تمام ظرفیت جمعیت آن نواحی می توانستند از این پناهگاه ها استفاده کنند.

رئیس سازمان پدافند کشور همچنین ادامه داد: حزب الله لبنان و حماس نیز از این پدافند استفاده کرده اند چنانچه اگر تونل غزه نبود، پایداری حماس در غزه ممکن نبود.

جلالی یادآور شد: 80 درصد پایداری حماس را، رعایت اصول پدافند غیرعامل ممکن کرد و اداره جنگ با آن حجم بمباران و شرایط جنگ کار دشواری بود.

جلالی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات کشور در حوزه پدافند غیر عامل گفت: خوشبختانه در برنامه پنج ساله چهارم موضوع پیگیری پدافند غیرعامل در برنامه کاری بوده و با توجه به اینکه امسال سال آخر آن است تا کنون توانسته ایم بخش زیادی از انتظارات خود را در این خصوص عملیاتی نماییم.

وی همچنین از فعال سازی پدافند غیرعامل در استانها خبر داد و اظهار داشت: فعال سازی پدافند غیرعامل در استانها در سال جاری در برنامه کاری ما بوده است.