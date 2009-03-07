نوابی درباره روند تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: اواخر هفته جاری تصویربرداری این مجموعه در زنجان به پایان می‌رسد و محسن توکلی همزمان با تصویربرداری مشغول تدوین پروژه است. هنوز آهنگساز مجموعه "مسافر زمان 2" مشخص نشده است.

مجموعه تلویزیونی "مسافر زمان 2" به تهیه‌کنندگی ذبیح‌الله اجاقلو محصول گروه تاریخ شبکه دو و طنز تاریخی است. فیلمنامه این اثر را بهران نامی و فاطمه خدامی در 20 قسمت نوشته‌اند و داستان درباره ازدواج ناهید و هوشیار است که منوط به فروش یک خانه کلنگی می‌شود، اما پدر هوشیار خانه را نمی‌فروشد، چون در جستجوی گنجی است که...

"مسافر زمان 2" در ادامه اولین سری این مجموعه تولید می‌شود که سال 84 از شبکه دو پخش شد. اسماعیل محرابی، علی دهکردی، عبدالرضا اکبری، جعفر دهقان، مائده طهماسبی، زیبا بروفه، بهاره رهنما، نیما فلاح، مهدی صبایی، رامین ناصرنصیر، مهدی فقیه، ابراهیم آبادی، ولی‌الله مؤمنی و پردیس افکاری در این مجموعه بازی می‌کنند.