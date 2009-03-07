تبریزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به تهیه‌کنندگی ارسلان خندانی به زودی کلید می‌خورد. علاوه بر پورعرب بازی تیرداد کیایی، امینی‌فر و جعفر دهقان در آن قطعی شده است. سیدعلی حسینی فیلمنامه را بر مبنای متن مجید آسودگان نوشته و اولین لوکیشن "صفر مرزی" دانشکده صدا و سیما است. بخش‌هایی از کار در تهران و بخش‌های در شمال کشور ضبط می‌شود.

این فیلم روایتگر دختری است که به تازگی به ایران آمده و به مرور با فرهنگ ایرانی آشنا می‌شود. عوامل این پروژه عبارتند از افشین علیزاده مدیر تصویربرداری، کیوان ذوالفقاری طراح صحنه و لباس، وحید سلطانی صدابردار، اشکان عسگری طراح گریم، محسن دانشور مدیر تولید، حمید طالقانی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز و پریسا بخشی منشی صحنه.