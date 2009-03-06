پیروزی گل گهر و شیرین فراز/ نیروی زمینی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور دیروز و امروز با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد. نتایج پایانی این دیدارها به شرح زیر است:

گروه الف:

* مقاومت بسیج فارس یک - کوثر لرستان 2 (این دیدار روز پنجشنبه برگزار شد)

* گل گهر سیرجان یک - شهرداری زنجان صفر

جدول رده بندی گروه الف:

1- استیل آذین 32 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- شهرداری تبریز 30 امتیاز (2 بازی کمتر)

3- آلومینیوم اراک 29 امتیاز (2 بازی کمتر)

4- سپاهان نوین 26 امتیاز (یک بازی کمتر)

5- پتروشیمی تبریز 25 امتیاز (یک بازی کمتر)

..............................................................

13- نساجی مازندران 11 امتیاز (5 بازی کمتر)

14- شهرداری زنجان 10 امتیاز

گروه ب:

* پیام مخابرات فارس یک - تربیت یزد صفر

* آلومینیوم هرمزگان یک - داماش لرستان یک

* شیرین فراز کرمانشاه 2 - نیروی زمینی تهران صفر

جدول رده بندی گروه ب:

1- شاهین پارس جنوبی 37 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- تراکتورسازی تبریز 31 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- مس رفسنجان 29 امتیاز (یک بازی کمتر)

4 - پیام مخابرات فارس 27 امتیاز

5- نیروی زمینی 26 امتیاز

..................................................................

13- شاهین اهواز 13 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 11 امتیاز

برنامه ادامه هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

شنبه - 17/12/87

* شهرداری بندرعباس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس (گروه الف)

چهارشنبه - 21/12/87

* نساجی مازندران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر (گروه الف)

جمعه - 23/12/87

* هماتهران - پتروشیمی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی هما (گروه الف)

* شهرداری تبریز - صنعت مهرکام پارس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز (گروه الف)

* مس رفسنجان - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد (گروه ب)

* شاهین اهواز - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز (گروه ب)

یکشنبه - 25/12/87

* آلومینیوم اراک - استیل آذین، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک (گروه الف)

* شموشک نوشهر - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوشهر (گروه ب)

* تراکتورسازی تبریز - دیهیم اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی (گروه ب)