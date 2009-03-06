پیروزی گل گهر و شیرین فراز/ نیروی زمینی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور دیروز و امروز با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد. نتایج پایانی این دیدارها به شرح زیر است:
گروه الف:
* مقاومت بسیج فارس یک - کوثر لرستان 2 (این دیدار روز پنجشنبه برگزار شد)
* گل گهر سیرجان یک - شهرداری زنجان صفر
جدول رده بندی گروه الف:
1- استیل آذین 32 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- شهرداری تبریز 30 امتیاز (2 بازی کمتر)
3- آلومینیوم اراک 29 امتیاز (2 بازی کمتر)
4- سپاهان نوین 26 امتیاز (یک بازی کمتر)
5- پتروشیمی تبریز 25 امتیاز (یک بازی کمتر)
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13- نساجی مازندران 11 امتیاز (5 بازی کمتر)
14- شهرداری زنجان 10 امتیاز
گروه ب:
* پیام مخابرات فارس یک - تربیت یزد صفر
* آلومینیوم هرمزگان یک - داماش لرستان یک
* شیرین فراز کرمانشاه 2 - نیروی زمینی تهران صفر
جدول رده بندی گروه ب:
1- شاهین پارس جنوبی 37 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- تراکتورسازی تبریز 31 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- مس رفسنجان 29 امتیاز (یک بازی کمتر)
4 - پیام مخابرات فارس 27 امتیاز
5- نیروی زمینی 26 امتیاز
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13- شاهین اهواز 13 امتیاز
14- ماشین سازی تبریز 11 امتیاز
برنامه ادامه هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
شنبه - 17/12/87
* شهرداری بندرعباس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس (گروه الف)
چهارشنبه - 21/12/87
* نساجی مازندران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر (گروه الف)
جمعه - 23/12/87
* هماتهران - پتروشیمی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی هما (گروه الف)
* شهرداری تبریز - صنعت مهرکام پارس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز (گروه الف)
* مس رفسنجان - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد (گروه ب)
* شاهین اهواز - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز (گروه ب)
یکشنبه - 25/12/87
* آلومینیوم اراک - استیل آذین، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک (گروه الف)
* شموشک نوشهر - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوشهر (گروه ب)
* تراکتورسازی تبریز - دیهیم اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی (گروه ب)
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