  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

"برمی‌گردم" روی میز تدوین است

"برمی‌گردم" روی میز تدوین است

حامد رضی مشغول تدوین فیلم تلویزیونی "برمی‌گردم" به تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی حسین تبریزی و بر مبنای فیلمنامه سیدعلی حسینی تهیه می‌شود. هم اکنون حامد رضی مشغول تدوین و مهدی گورنگی موسیقی متن این پروژه را می‌سازد. در فیلم "برمی‌گردم" حمیرا ریاضی، ارژنگ امیرفضلی، جواد عزتی، مریم مقدم، رضا فیاضی، افسانه ناصری و مینا جعفرزاده بازی کردند.

داستان این فیلم طنز درباره زن و شوهری است که قبل از رفتن به مسافرت بچه‌هایشان را به یکی از بستگان می‌سپارند، اما با آمدن یک زن به زندگی‌شان دچار سوء تفاهم می‌شوند و ...

عوامل فیلم "برمی‌گردم" عبارتند از مجتبی رحیمی مدیر تصویربرداری، رضا نظری نیا صدابردار، اشکان عسگری طراح گریم، پیام صابری طراح صحنه و لباس، سعید علیجانی مدیر تولید، بهارک فرامرزی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز و مهسا طاهرجو منشی صحنه. تمام لوکیشن‌های این فیلم در تهران بود.

کد مطلب 844561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها