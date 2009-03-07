به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی حسین تبریزی و بر مبنای فیلمنامه سیدعلی حسینی تهیه می‌شود. هم اکنون حامد رضی مشغول تدوین و مهدی گورنگی موسیقی متن این پروژه را می‌سازد. در فیلم "برمی‌گردم" حمیرا ریاضی، ارژنگ امیرفضلی، جواد عزتی، مریم مقدم، رضا فیاضی، افسانه ناصری و مینا جعفرزاده بازی کردند.

داستان این فیلم طنز درباره زن و شوهری است که قبل از رفتن به مسافرت بچه‌هایشان را به یکی از بستگان می‌سپارند، اما با آمدن یک زن به زندگی‌شان دچار سوء تفاهم می‌شوند و ...

عوامل فیلم "برمی‌گردم" عبارتند از مجتبی رحیمی مدیر تصویربرداری، رضا نظری نیا صدابردار، اشکان عسگری طراح گریم، پیام صابری طراح صحنه و لباس، سعید علیجانی مدیر تولید، بهارک فرامرزی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز و مهسا طاهرجو منشی صحنه. تمام لوکیشن‌های این فیلم در تهران بود.