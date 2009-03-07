معاون فرهنگی وزارت علوم در گفتگو با مهر تشریح کرد:سیاست وزارت علوم در مورد حضور کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاهها

حضور کاندیداها و طرفداران فکری آنها در دانشگاهها بخشی از استراتژی وزارت علوم است

محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، استراتژی وزارت علوم در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را مشارکت حداکثری جامعه دانشجویان دانست و گفت: ما به لوازم این استراتژی پایبند هستیم و هر چه که این استراتژی ایجاد کند در چارچوب قوانین به آن پایبندیم که حضور کاندیداها و حضور طرفداران فکری آنها در دانشگاهها بخشی از این استراتژی ها است.

وی با تأکید بر اینکه کاندیداهایی که در گذشته دارای منصب بودند مستقیم یا غیرمستقیم باید بتوانند در دانشگاهها حضور داشته باشند، افزود: گروههای طرفدار کاندیداها را نیز ترجیح می دهیم که به صورت مناظره و میزگرد در دانشگاهها حضور داشته باشند.

هیئت های نظارت دانشگاهها روند حضور کاندیداها در دانشگاهها را فراهم کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: هیئت های نظارت دانشگاهها باید با هدف مشارکت فعالیت دانشجویان در انتخابات، روند حضور کاندیداها را در دانشگاهها تسهیل کنند.

وی انتخابات را فرصت خوبی برای افزایش سطح بینش و توانمندسازی سیاسی دانشجویان قلمداد کرد و به مهر گفت: از کاندیداها این انتظار را داریم که متناسب با شأن دانشگاهی در قالبهای علمی آکادمیک صحبت کنند.

دانشگاهها در روزهای پیش رو میزبان چهره های سیاسی باشند

خرمشاد اضافه کرد: با این کیفیت انتظار داریم که دانشگاهها در این روزها میزبان چهره های سیاسی باشند و توصیه ما به هیئتهای نظارت دانشگاهها این است که تسهیل کننده باشند و فضای پر شور و مثبتی را در دانشگاهها برای انتخابات ایجاد کنند.

وی با اشاره به جلوگیری برخی دانشگاهها از حضور کاندیداها در دانشگاهها برای سخنرانی به مهر گفت: هیئت های نظارت این دانشگاهها محلی بوده و با توجه به اینکه ابتدای فعالیتهای انتخاباتی است این دانشگاهها به صورت محلی تصمیم گیری کرده اند اما سیاست مجموعه وزارت علوم حضور کاندیداها در دانشگاهها است.

معاون فرهنگی وزارت علوم همچنین اضافه کرد: از قبل به تعدادی از دانشگاهها ابلاغ شده و سایر دانشگاهها نیز که در این زمینه به آنها ابلاغی نشده است از این طریق اطلاع رسانی می شود که سیاست وزارت علوم، حضور و مشارکت فعال دانشجویان در عرصه انتخابات است.

به گزارش مهر، هفته گذشته برخی دانشگاهها در هیئت نظارت خود تصمیم به جلوگیری از حضور برخی کاندیداها در دانشگاههای خود گرفتند.

رامین رحمانی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این زمینه به مهر گفته بود: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بنا ندارد اعتبارات و امکانات خود را در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری به معنای عام قرار دهد. درهای دانشگاه به روی رجال سیاسی که کاندیدا نیستند باز است. اعتقاد نداریم فردی به تنهایی از یک جناح به صورت یک جانبه از خود و جناح خود حمایت کند بلکه با میزگردهای زاویه دار یا مراسمی که دو یا چند نفر از گرایشات سیاسی مختلف در آن حضور دارند موافق هستیم.

علی محمد زلفی گل رئیس دانشگاه بوعلی همدان نیز به مهر گفت: دانشگاه بوعلی همدان تصمیم ندارد قبل از اعلام کاندیداها و تائیدشان توسط شورای نگهبان به هیچ یک از کاندیداها یا افراد مرتبط با آنها اجازه سخنرانی در دانشگاه را بدهد زیرا تجربیات دانشگاه بوعلی سینا طی دوره های گذشته نشان داده که چنین اقداماتی دانشگاه را با چالش روبرو می کند و از یک هفته قبل تا یک هفته بعد از سخنرانی جو دانشگاه تحت تاثیر قرار می گیرد.