ارائه پیشنهاد تاسیس حوزه های علمیه سفیران هدایت در دانشگاههای کشور

حجت الاسلام حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این پیشنهاد به صورت رسمی از طرف حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ارسال شده است که پیش بینی می شود با قرار گرفتن این پیشنهاد در دستور کار شورای گسترش حوزه های علمیه مراحل تصویب این طرح آغاز شود.

وی افزود: براساس این پیشنهاد شعباتی از حوزه های علمیه سفیران هدایت در دانشگاههای سراسر کشور ایجاد می شود. مدیریت این مراکز برعهده نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بوده و دروس رسمی حوزه های علمیه سفیران هدایت در این مراکز به دانشجویان علاقمند به تحصیل در حوزه های علمیه ارائه خواهند شد.

مجموعه آموزشی سفیران هدایت به منظور "تربیت مبلغ جهت نشر احکام و معارف اسلامی در سطح عموم برای مناطق مورد نیاز" در حوزه علمیه قم طراحی شده است.

کسانی می‏توانند به سفیران هدایت راه یابند که از جوانان متعهد و دارای انگیزه الهی خدمت به دین باشند و مدرک دیپلم داشته باشند و در آزمون سراسری حوزه‏های علمیه امتیاز لازم را کسب کنند و در مصاحبه و تحقیقات نیز پذیرفته شوند.

این افراد در مدت 5 الی 6 سال در علوم حوزوی چون صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقه و اصول تا بالاتر از سطح لمعه رشد کرده و در مباحثی مانند تفسیر قرآن کریم، نهج البلاغه، تاریخ و سیره حضرات معصومین علیهم‏السلام ، کلام اسلامی و شبهات، شناخت ادیان و فرق و شیوه‏های مختلف تبلیغی در حدّ نیاز یک مبلّغ دینی آموزش می‏بینند.

فارغ التحصیلان این مجموعه آموزشی تواناییهای چون مدیریت مساجد و امامت جماعت، بیان مسائل شرعی، موعظه و تبلیغ با توجه به نیازهای منطقه‏ای، اداره جلسات موالید و عزاداری معصومین علیهم‏السلام، برگزاری جلسات آموزش و قرائت قرآن، اداره کلاسهای دینی و عربی مدارس آموزش و پرورش، راهنمایی و هدایت جوانان و نوجوانان در امور دینی، انجام وظایف اجتماعی مربوط به روحانیون را کسب می کنند.