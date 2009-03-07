تغییر ریاست دانشگاه زنجان ارتباطی با حوادث این دانشگاه ندارد

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگر ارتباط معاون برکنار شده این دانشگاه با یک دانشجوی دختر می خواست دلیل این تغییر باشد، رئیس دانشگاه زنجان باید خیلی زودتر از این توسط وزیر علوم تغییر می کرد.

وی اضافه کرد: دکتر علیرضا نداف اسکویی رئیس سابق دانشگاه زنجان مدتها پیش از ریاست این دانشگاه استعفا داده بود و اصلا تمایلی به ادامه فعالیت در استان زنجان نداشت به همین دلیل با استعفای وی موافقت صورت گرفت و در آینده از حضور وی در تهران (وزارتخانه یا دانشگاهها) سود خواهیم جست.

قائم مقام وزیر علوم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه تغییر ریاست دانشگاه در ماههای پایانی فعالیت دولت نهم چه سودی خواهد داشت، گفت: هنوز یک ترم تحصیلی را در پیش داریم و صحیح نیست که مدیریت دانشگاه متزلزل باشد.

حسینی ادامه داد: دکتر محمد علی متفکر آزاد رئیس جدید دانشگاه زنجان سابقه مدیریتی قابل توجهی در آموزش عالی دارد و به طور حتم می تواند تاثیر بسزایی در دانشگاه زنجان داشته باشد.