نظر معاون وزیرعلوم درباره فاصله دولت و دانشجو/ تکذیب افزایش برخوردها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی با حضور در جمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاهها کشور در مقام پاسخ به سئوالات آنها برآمد. دانشجویان فعال صنفی از عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با امکانات رفاهی دانشگاهها تا وضعیت کمیته های انضباطی دانشگاهها از این مقام مسئول پرسش کردند. دانشجویان فعال صنفی درسیزدهمین نشست سراسری خود بر خلاف نشستهای پیشین دیگر نامی از اتحادیه نیاوردند اما ساختاری جدید با عنوان "شورای مرکزی شوراهای صنفی دانشگاههای کشور" را بر روی میز قرار دادند.

برکات سفرهای استانی دولت نهم از منظر معاون وزیر علوم

معاون دانشجویی وزیر علوم در پاسخ به نمایندگان صنفی دانشجویان که خواستار رسیدگی مسئولان وزارت علوم به مشکلات شوراهای صنفی بودند، گفت: دور دوم سفرهای استانی رو به اتمام است و نعمت سفرهای استانی باعث شده مسئولان دولتی در چهار سال گذشته حداقل 4 بار از هر دانشگاهی بازدید کنند و در این بازدیدها با تشکلهای دانشجویی از جمله شوراهای صنفی جلسه داشتند.

ملاباشی خود را وزیر علوم در امور دانشجویی خواند

ملاباشی در پاسخ به برخی دانشجویان که پیش از آغاز نشست "پرسش و پاسخ دبیران شوراهای صنفی و مسئولان وزارت علوم" خواستار دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در میان گذاشتن مطالبات صنفی با وی بودند نیز گفت: به عنوان تجربه کاری می گویم که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور دانشجویی بنده هستم که امروز در جمع دبیران شوراهای صنفی دانشگاهها حاضر شدم.

معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقتی مشاهده کرد برخی مطالبات دانشجویان فعال صنفی دانشگاهها مربوط به معاونتهایی غیر از معاونت دانشجویی وزارت علوم است از آنها خواستار شد "مطالبات صنفی را به صورت قطعنامه اعلام کنند." و در پاسخ به دبیر شورای صنفی دانشگاه کردستان که از گذشت 5 سال از کلنگ زنی یک خوابگاه دانشجویی و ناتمام ماندن عملیات عمرانی این خوابگاه پس از 5 سال انتقاد می کرد نیز گفت: معاونت عمرانی مسئول تکمیل کردن خوابگاهها است. البته این جواب به معنای آن نیست که بخواهم این نقیصه را به دوش مسئول دیگری بیاندازم اما دبیران شوراهای صنفی آنچه را که مسئولیت مستقیم اش بر دوش معاونت دانشجویی است، مطرح کنند تا پاسخ دهیم.

وی افزود: اینکه بازه ساخت خوابگاههای دولتی 4 تا 5 سال طول می کشد دست ما نیست بلکه به این موضوع باز می گردد که دستگاههای دولتی باید از یک روند خاصی تبعیت کنند.

به گزارش مهر، در همین حال برخی از نمایندگان صنفی دانشجویان حاضر در نشست "پرسش و پاسخ دبیران شوراهای صنفی با مسئولان وزارت علوم" خواستار شدند تا محمود ملاباشی مشخص کند که نماینده دولت است یا نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا صرفا معاون دانشجویی وزیر علوم.

وی در پاسخ به دانشجویانی که از عدم تناسب امکانات رفاهی دانشگاهها با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در سالهای اخیر انتقاد می کردند نیز گفت: جمعیت دانشجویی افزایش فوق العاده ای پیدا کرده و بدیهی است که کمبود خوابگاه پیش می آید و سلف سرویس قدیم دانشگاهها دیگر نمی تواند جوابگو باشد.

محمود ملاباشی در پاسخ به آن دسته از فعالان صنفی که نسبت به منع شوراهای صنفی از فعالیتهای فرهنگی انتقاد داشتند، گفت: شوراهای صنفی آئین نامه خاص و مشخصی دارند و در این آئین نامه بحثی از فعالیتهای فرهنگی نشده است. شوراهای صنفی نظارت بر امور صنفی دانشگاهها را پیش ببرند و تشکلهای فرهنگی نیز مسائل فرهنگی را دنبال می کنند.

انتقاد نسبت به عدم ثبت نام دانشجویان به دلیل مشکلات مالی و قول ملاباشی

معاون دانشجویی وزیر علوم در مواجهه با اظهارات دبیران شوراهای صنفی چند دانشگاه که از بسته شدن فایل ثبت نام دانشجویانی که قدرت پرداخت اجاره بهای خوابگاه نداشته اند انتقاد می کردند، نسبت به این اقدام دانشگاهها اظهار تاسف کرد و قول پیگیری داد.

به گزارش مهر، محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم عهده دار ریاست هیئتی در وزارت علوم با عنوان هیئت مرکزی نظارت شوراهای صنفی است که بررسی درخواستها، استفساریه ها و تخلفات احتمالی شوراهای صنفی دانشجویان را بر عهده دارد.

انتخاب اعضای شورای مرکزی شوراهای صنفی

دبیران شوراهای صنفی در نشست انتخاباتی اخیر خود اقدام به تعیین ساز و کاری جدید با نام "شورای مرکزی شوراهای صنفی کشور" کرده و 11 نفر از میان خود را به عنوان اعضای این شورای مرکزی برگزیده اند. برخی دبیران شوراهای صنفی حاضر در نشست پرسش و پاسخ مسئولان وزارت علوم ضمن معرفی این شورای مرکزی خواستار شدند تا ملاباشی رئیس هیئت مرکزی نظارت شوراهای صنفی موافقت خود را با قانونی شدن شورای مرکزی شوراهای صنفی و صدور حکمی برای اعضای این شورا اعلام کند.

انتقاد به آیین نامه شوراهای صنفی و پاسخ ملاباشی

همچنین دبیران شوراهای صنفی دانشجویان نسبت به آئین نامه شوراهای صنفی انتقاد داشتند. دانشجویان فاصله میان شوراهای صنفی و مدیران دانشگاهها را مناسب نداشته و ابراز عقیده کردند که نظارت شوراهای صنفی بر مدیریت دانشگاهها در شرایطی که انتخابات و بودجه این شوراها تحت نظر معاون دانشجویی دانشگاه است، غیرممکن می نماید. همچنین دبیران شوراهای صنفی دانشگاهها معتقد بودند که سطح فعالیتهای صنفی و تعریفی که امروز از امور صنفی می شود باید ارتقا پیدا کند و محدود به امور سلف سرویسها و خوابگاهها نباشد.

ملاباشی در پاسخ به دانشجویان گفت: دبیران شوراهای صنفی به طور مکتوب خطاب به هیئت مرکزی نظارت شوراهای صنفی اعلام کنند که آئین نامه شوراهای صنفی نیاز به بازنگری دارد و آئین نامه پیشنهادی خود را نیز ارائه دهند تا برای بررسی در دستور کار هیئت مرکزی نظارت قرار گیرد. همچنین نقطه نظرات خود در ارتباط با تعریف امور صنفی، چگونه حاضر شدن شوراهای صنفی در دانشگاهها و نسبتی که آنها می توانند با مدیران دانشگاهها داشته باشند را نیز در آئین نامه پیشنهادی خود لحاظ کنید.

وی درباره درخواست دانشجویان جهت صدور حکم برای اعضای شورای مرکزی شوراهای صنفی گفت: تا زمانی که در آئین نامه شوراهای صنفی تجدید نظری صورت نگرفته است هیچ کسی نمی تواند برای اعضای شورایی که امروز تحت عنوان شورای مرکزی شوراهای صنفی معرفی می شود حکمی صادر کند.

هیچ فاصله ای بین دولت و دانشجو وجود ندارد

معاون دانشجویی وزیر علوم در پاسخ به دانشجویانی که معتقد بودند "نامعادله دولت بزرگتر از دانشجو باید منتفی شود" و عنوان می کردند که "شما نماینده دولت هستید و ما نماینده دانشجو!" گفت: بنده استاد دانشگاه هستم و بخاطر رفاه دانشجویان بار مسئولیت حوزه دانشجویی را پذیرفته ام بنابراین مطمئن باشید که در طرف دانشجو هستیم و هیچ فاصله ای بین دولت و دانشجو نیست. نیازی هم نیست که بخواهم درباره خدمت به دانشجویان و انگیزه هایم نیز دست به ریاکاری بزنم.

پاسخ ملاباشی به سئوال دانشجویان درباره افزایش برخورد با فعالان صنفی

به گزارش مهر، معاون دانشجویی وزیر علوم در پاسخ به آنچه که دبیران شوراهای صنفی دانشگاههای صنعتی سهند تبریز و تهران تحت عنوان افزایش برخوردها با فعالان صنفی در چند سال گذشته یاد می کردند نیز گفت: در صورتی که در کمیته انضباطی دانشگاهی حکمی صادر شده باشد که مطابق عدل و آئین نامه های موجود نباشد، صادر کننده حکم را رها نمی کنیم. رئیس و معاون آن دانشگاه را به کمیته مرکزی انضباطی احضار می کنیم تا در مورد حکمی که صادر کرده اند توضیح دهند.

احکام کمیته انضباطی در دولت نهم کاهش یافت

ملاباشی در پاسخ به دانشجویانی که معتقد بودند میزان احکام کمیته های انضباطی دانشگاههای دولتی در دولت نهم بیش از دولتهای گذشته شده است، گفت: آمار کمیته های انضباطی دانشگاهها در 5/3 سال گذشته حدود 34 درصد کاهش پیدا کرده است این درحالیست که ظرفیت دانشجویی کشور 2 برابر شده است.

همه دانشجویان حق فعالیتهای سیاسی دارند

عضو شورای معاونان وزارت علوم در پاسخ به آن دسته از اعضای شورای که نسبت به منع دانشجویان صنفی از کار سیاسی انتقاد داشتند و آن را نقض حقوق شهروندی خود می دانستند، گفت: معاون دانشجویی وزارت علوم هیچ گاه نگفته که دانشجو نباید فعالیت سیاسی کند اما دانشجوی عضو شورای صنفی در قبال آئین نامه شورای صنفی مسئول است و در شورای صنفی نباید فعالیت سیاسی کند.