نمی خواهیم بازنده باشیم / هدف اصلی ما صعود به لیگ برتر است

فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این برابر استیل آذین در مسابقات جام حذفی گفت: قطعا رقابت های جام حذفی برای ما حساسیت مسابقات لیگ دسته اول را ندارد، همچنین می دانیم با توجه به حضور تیم های قدرتمند در این رقابت ها تا مراحل خاصی می توانیم صعود کنیم به همین دلیل اصل توان خود را برای مسابقات دسته اول می گذاریم.

وی در پاسخ به این سوال که یعنی نمی خواهید مسابقات جام حذفی را جدی بگیرید؟ اظهار داشت: نه این مسابقات برای ما بی اهمیت نیست، خصوصا که می خواهیم در زمین خودمان بازنده نباشیم اما به دیدار به چشم یک بازی تدارکاتی مطلوب نگاه می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز همچنین تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که در بازی های باقیمانده تا پایان مسابقات لیگ دسته اول اختلاف امتیازات خود را با تیم شاهین پارس جنوبی کاهش دهیم و بتوانیم در نهایت به عنوان تیم برتر گروه راهی مسابقات لیگ برتر شویم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اختلاف امتیاز تیم ما با تیم صدرنشین گروه 6 امتیاز است و فکر نمی کنم این تعداد امتیاز با توجه به بازی های باقیمانده قابل جبران نباشد، ضمن اینکه بازی شاهین با مس در رفسنجان در این هفته و بازی مستقیم ما با این تیم که در ورزشگاه خانگی تراکتور برگزار می شود، می تواند در انتخاب تیم نخست گروه، نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

کمالوند در پایان گفت: شرایط امسال تیم تراکتورسازی نسبت به سال های دیگر متفاوت است و امیدوارم با حمایت مردم و تلاش مضاعف بازیکنان، در نهایت پس از سال ها دوری بار دیگر سهیمه حضور در رقابت های لیگ برتر را کسب کنیم.

تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استیل آذین تهران عصر روز یکشنبه در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور، در ورزشگاه تختی اهواز برابر هم به میدان می روند.