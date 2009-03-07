"صلح" با وجود اسرائیل هرگز تحقق نمی یابد

خاخام "آهارون کوهن" یک عضو برجسته جنبش نتوری کارتا -جنبش یهودیان ضد صهیونیست- در منچستر انگلیس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایران نقش مهمی در بیداری اخلاقی ملت های جهان برای حمایت از مردم فلسطین در مقابل صهیونیسم داشته است.

وی به کنفرانس های مختلفی که در شرم الشیخ مصر، آمریکا و دیگر مناطق جهان درباره فلسطین برگزار شده است، نیز اشاره کرد و گفت: تفاوتی که بین کنفرانس فلسطین در تهران و دیگر کنفرانس ها وجود داشت، درک درست از ریشه مناقشه خاورمیانه است.

این خاخام یهودی که خود را یک یهودی ارتدوکس معرفی کرد در ادامه افزود: دعوت شدگان به کنفرانس فلسطین در تهران همگی به این واقیت اعتقاد داشتند که اسرائیل مفهومی جعلی است.

کوهن افزود: تا زمانی که مفهومی به نام اسرائیل برای عده قلیلی در جهان معنا دارد، صلح خاورمیانه محقق نخواهد شد.

چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین با عنوان" فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 اسفند در محل اجلاس سران در تهران با حضور مقامها و شخصیتهایی از 80 کشور جهان برگزار شد.

در پایان این کنفرانس با تاکید بر ضرورت مجازات مقامهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی در نوار غزه شدند، مقاومت و ایستادگی تنها راه برای بازپس گیری حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل و بازگشت تمام آوارگان اعلام شد.