20 میلیارد ریال اعتبار برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کرمان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد تویسرکانی شب گذشته در مراسم گلریزان در رفسنجان اظهار داشت: سال جاری در استان کرمان در شهرستانهای مختلف 4 جشن گلریزان برگزار شد و این جشنها با مشارکت مردم روبرو شد.

وی تصریح کرد: در این مراسم ها با کمکهای مردمی 280 میلیون تومان جمع آوری شده است و 125 زندانی جرایم غیرعمد از همین منبع آزاد شده اند.

تویسرکانی با اشاره به اینکه اکثر زندانیان در ارتباط با دیه تصادفات رانندگی، مهریه و نفقه محبوس شده اند، عنوان کرد: در استان کرمان هم اکنون 200 زندانی غیرعمد در زندان به سر می برند که برای آزادای این افراد 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به کمکهای دولتی افزود: در سال جاری 30 میلیارد ریال کمک دولتی در قالب تسهیلات دولتی به 120 نفر زندانی غیرعمد پرداخت شده است.