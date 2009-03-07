توسعه صنایع باید با موارد زیست محیطی متوازن باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده صبح امروز در جمع مسئولان منابع طبیعی کرمان اظهار داشت: منابع طبیعی میراث گرانبهایی است که از گذشته به ارث رسیده است و برای حفاظت آن باید در جامعه فرهنگ سازی انجام شود.

وی تصریح کرد: همه شهروندان به ویژه دستگاه های مختلف باید در راستای حفاظت از منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار کرمان با اشاره به لزوم حفاظت از محیط زیست افزود: در توسعه صنایع باید به موارد زیست محیطی توجه بیشتر شود.

وی گفت: صنایع باید در کنار توسعه صنعتی در ایجاد فضای سبز نیز تلاش کنند.

مدیرکل منابع طبیعی کرمان نیز با اشاره به هفته منابع طبیعی از توزیع بیش از دو میلیون و 500 نهال با قیمت مناسب بین شهروندان و دستگاههای دولتی خبر داد.

علی اسدی گفت: در راستای گسترش فضای سبز در استان 20 نوع نهال مختلف در استان کرمان تولید شده است.