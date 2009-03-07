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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۶

استاندار کرمان:

توسعه صنایع باید با موارد زیست محیطی متوازن باشد

توسعه صنایع باید با موارد زیست محیطی متوازن باشد

کرمان - خبرگزاری مهر: حبیب الله دهمرده با اشاره به لزوم حفاظت محیط زیست گفت: توسعه فضای سبز و حفاظت از منابع زیست محیطی باید با توسعه صنعتی متوازن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده صبح امروز در جمع مسئولان منابع طبیعی کرمان اظهار داشت: منابع طبیعی میراث گرانبهایی است که از گذشته به ارث رسیده است و برای حفاظت آن باید در جامعه فرهنگ سازی انجام شود.

وی تصریح کرد: همه شهروندان به ویژه دستگاه های مختلف باید در راستای حفاظت از منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار کرمان با اشاره به لزوم حفاظت از محیط زیست افزود: در توسعه صنایع باید به موارد زیست محیطی توجه بیشتر شود.

وی گفت: صنایع باید در کنار توسعه صنعتی در ایجاد فضای سبز نیز تلاش کنند.

مدیرکل منابع طبیعی کرمان نیز با اشاره به هفته منابع طبیعی از توزیع بیش از دو میلیون و 500 نهال با قیمت مناسب بین شهروندان و دستگاههای دولتی خبر داد.

علی اسدی گفت: در راستای گسترش فضای سبز در استان 20 نوع نهال مختلف در استان کرمان تولید شده است.

کد مطلب 844596

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