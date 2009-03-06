انتقاد امام جمعه نجف از مخالفان گسترش روابط عراق و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، صدرالدین قبانجی خاطرنشان کرد: عراق نمی خواهد در انزوا به سر ببرد و رابطه ای با کشورهای همسایه و جهان نداشته باشد.



وی از گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق و سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به بغداد استقبال کرد.



خطیب جمعه نجف همچنین از مواضع کسانی که مخالف گسترش روابط عراق و ایران هستند انتقاد کرد.

قبانجی خاطرنشان کرد: ما از روابط میان ایران و عراق بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و خدشه وارد نکردن به امور یکدیگر استقبال می کنیم.



وی با انتقاد از مواضع و رویکرد کشورهای عربی در قبال عراق در اشاره به انتقاد این کشورها از توسعه روابط عراق و ایران این سئوال را مطرح کرد که عراق چگونه می تواند با کشوری که دارای پیوندهای فرهنگی، دینی، مذهبی و تاریخی است قطع رابطه کند.

سفر هاشمی رفسنجانی به عراق که بنا به دعوت رسمی جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور صورت گرفته است با وجودی که با استقبال گسترده شخصیتهای دینی و سیاسی عراق روبرو شده اما طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که وابسته به اقلیت اهل سنت است از آن انتقاد کرده است.



جلال طالبانی با تاکید بر اینکه سفر هاشمی به عراق به دعوت وی صورت گرفته از موضع معاون خود انتقاد و آن را رویکردی غیردوستانه توصیف کرد.