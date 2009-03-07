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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

حافظی به مهر خبر داد:

تصویب اعتبار وام شهریه دانشجویان در کمیسیون تلفیق/ وام شهریه ثابت ماند

تصویب اعتبار وام شهریه دانشجویان در کمیسیون تلفیق/ وام شهریه ثابت ماند

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت از تصویب اعتبارات وام شهریه دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور و اعتبار شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر در کمیسیون تلفیق بودجه 88 مجلس شورای اسلامی خبر داد.

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 120 میلیارد تومان به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده های تحت پوشش آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی برای پرداخت وام شهریه اختصاص داده شد.

وی اضافه کرد: این اعتبار به منظور پرداخت وام شهریه دانشجویان است.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: همچنین 20 میلیارد تومان به اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر اختصاص داده شد.

کد مطلب 844600

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