تصویب اعتبار وام شهریه دانشجویان در کمیسیون تلفیق/ وام شهریه ثابت ماند

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 120 میلیارد تومان به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده های تحت پوشش آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی برای پرداخت وام شهریه اختصاص داده شد.

وی اضافه کرد: این اعتبار به منظور پرداخت وام شهریه دانشجویان است.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: همچنین 20 میلیارد تومان به اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر اختصاص داده شد.