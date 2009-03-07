در گفتگو با مهر عنوان شد: موفقیت محققان ایرانی در تکنیک جدید پیوند مو در نواحی دچار سوختگی

دکتر مجتبی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر برای ترمیم مو در این ناحیه از فولیکول و پیاز موی سایر بخشهای بدن برای پیوند استفاده می شود و پس از آن موی پیوند شده به طور طبیعی و مجدد در ناحیه مورد نظر رشد می کند.

وی تاکید کرد: نکته مهم در این تکنیک که چند سالی در ایران انجام می شود، بومی شدن این علم است و در حالیکه نوآوری در این تکنیک که همان ظرافت انجام کار و بدون درد بودن آن است از سوی محققان ایرانی در کنفرانس های مختلف ارائه شده است.

امیری گفت: در حال حاضر ما توانسته ایم عمل پیوند مو را به صورت سرپایی و موضعی و بدون درد انجام دهیم و فرد بدون هیچ احساس دردی می تواند زیبایی مورد نظر را بدست آورد.

وی اضافه کرد: نوآوری دیگری که ما توانسته ایم در این زمینه به آن دست یابیم این است که در نواحی دچار اسکار (زخم) که از سوختگی ناشی شده باشد پیوند مو با موفقیت به انجام رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله یادآور شد: یکی از عرصه های علمی کشور که در چند سال گذشته محققان و پزشکان متخصص کشور توانسته اند در زمینه پیوند مو و نقش آن در سلامتی و زیبایی بوده است.

این متخصص پوست و مو اضافه کرد: بیماریهای قارچی، التهابی، انواع سوختگی و حتی برخی بیماریهایی با زمینه های هورمونی و ژنی باعث می شود که مو از میان برود و دیگر رشد نکند و همین مسئله به موجب ناراحتی بیمار شود.