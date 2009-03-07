تأسیس صندوق مشترک همکاریهای علمی و فناوری ایران و کامستک

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قربانی در حاشیه دیدار با عطاء الرحمان - هماهنگ کننده کل کمیته دائم همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی در وزارت علوم افزود: کامستک، کمیته دائم همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی و یکی از بخش های بسیار مهم این سازمان است و ما با این کمیته همکاری مفصلی داریم.

وی با یادآوری آخرین نشست سازمان کنفرانس اسلامی و برخی مصوبات این نشست گفت: تأسیس سه شبکه نانوفناوری، دانشگاههای مجازی و پارکهای علم و فناوری توسط ایران مطرح و به تصویب رسید.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل به یکی از اهداف ملاقات با عطا الرحمان اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف برگزاری این نشست تأکید بر جدی بودن ایران در اجرای این سه شبکه است. طرح پارکها را برای کامستک ارسال کرده ایم و به زودی 2 طرح دیگر نیز ارسال می شود.

وی به بیان سایر اهداف برگزاری این نشست پرداخت و گفت: در برخی موارد اطلاع رسانی مناسبی از سوی کامستک صورت نمی گیرد و کارگاهها و پروژه های مشترک کامستک به ما اطلاع رسانی نمی شود از این رو در نشست با هماهنگ کننده کامستک به این موضوع اشاره شد.

قربانی همچنین با بیان اینکه کامستک باید یک برنامه علمی ویژه برای کشورهای عضو داشته باشد گفت: با توجه به این برنامه مقرر شد سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران که نقطه تماس (فوکال پوینت) ایران با کامستک است نسبت به تعریف چند پروژه در زمینه ماهواره و بخشهای علمی دیگر اقدام کند.

وی با اشاره به مذاکرات ایران با هماهنگ کننده کامستک در خصوص موضوعات مربوط به بهداشت و درمان گفت: در این بخش نیز ایران می تواند در زمینه تهیه سرم و دارو با کامستک همکاری خوبی داشته باشد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل همچنین از تأسیس ساختار جدید کامستک تحت عنوان دبیرخانه کامستک ارگان تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی و عضویت ایران در این ساختار خبر داد.

وی اظهار داشت: نشست تخصصی نیز در اردیبهشت ماه با حضور وزیر علوم در ریاض برگزار می شود تا این ساختار جدید به اتمام برسد.