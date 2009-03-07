  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۳

گزارش مهر از حرکت امید؛ ماهواره امید در 295 کیلومتری زمین/ مانعی در مسیر "امید" وجود ندارد

گزارش مهر از حرکت امید؛ ماهواره امید در 295 کیلومتری زمین/ مانعی در مسیر "امید" وجود ندارد

ماهواره امید که از زمان پرتاب تا کنون بدون بروز هیچ گونه مشکلی به حرکت خود در مدار پایینی زمین ادامه داده اکنون در حال حرکت به سوی قاره آفریقا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره ایرانی امید هم اکنون در عرض جغرافیایی 33.81 و طول جغرافیایی منفی 31.94 بر فراز اقیانوس آتلانتیک شمالی با زاویه انحراف منفی 3 درجه در حرکت است.

"امید" امروز جمعه 6 مارچ 2009 همچنان با ارسال سیگنالهای رادیویی قابل رصد بوده و با حفظ سرعت 7.48 کیلومتر بر ثانیه در ارتفاع 295 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته است.

مسیر حرکت امید نشان می دهد تا 5 روز آینده هیچ نوع مانعی در مسیر حرکت این ماهواره قرار نخواهد گرفت. امید در حال حاضر در حال نزدیک شدن به کشور ترکیه بوده و در ادامه در مسیر خود به سوی مصر از کنار سوریه، عراق و لیبی عبور خواهد کرد.

ماهواره ملی امید 15 بهمن ماه همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی و در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب با دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با موفقیت به فضا پرتاب و در مدار کره زمین قرار گرفت.

کد مطلب 844611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها