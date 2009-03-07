گزارش مهر از حرکت امید؛ ماهواره امید در 295 کیلومتری زمین/ مانعی در مسیر "امید" وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره ایرانی امید هم اکنون در عرض جغرافیایی 33.81 و طول جغرافیایی منفی 31.94 بر فراز اقیانوس آتلانتیک شمالی با زاویه انحراف منفی 3 درجه در حرکت است.

"امید" امروز جمعه 6 مارچ 2009 همچنان با ارسال سیگنالهای رادیویی قابل رصد بوده و با حفظ سرعت 7.48 کیلومتر بر ثانیه در ارتفاع 295 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته است.

مسیر حرکت امید نشان می دهد تا 5 روز آینده هیچ نوع مانعی در مسیر حرکت این ماهواره قرار نخواهد گرفت. امید در حال حاضر در حال نزدیک شدن به کشور ترکیه بوده و در ادامه در مسیر خود به سوی مصر از کنار سوریه، عراق و لیبی عبور خواهد کرد.

ماهواره ملی امید 15 بهمن ماه همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی و در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب با دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با موفقیت به فضا پرتاب و در مدار کره زمین قرار گرفت.