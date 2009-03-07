نارضایتی از سهم پژوهش دربودجه؛ اختصاص 264 میلیارد تومان از بودجه معاونت علمی به شورای عالی علوم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در حاشیه بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به مهر در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه علوم انسانی در وزارت علوم گفت: علوم انسانی بسیار مهم است و وزارت علوم در نسخه پیشنهادی خود برای نقشه جامع علمی نیز به این موضوع پرداخته است.

وی اضافه کرد: کمیسیون ویژه به صورت رسمی هنوز شکل نگرفته اما معاونت پژوهشی وزارت علوم فعالیت هایی را در خصوص رفع مشکلات علوم انسانی کشور در دستور کار دارد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه بسیاری از برنامه ریزیهای کشور به علوم انسانی نیاز دارد که هنوز عملیاتی نشده است، گفت: در حال حاضر ما از عدم ورود نخبگان به علوم انسانی ناراضی هستیم و در تلاشیم تا با ایجاد جاذبه در علوم انسانی و ارائه کاربرد آن در کشور راهکارهایی برای رفع این مشکل ارائه کنیم. همچنین حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در علوم انسانی نیز در دستور کار است.

وی اضافه کرد: علوم انسانی به ویژه در رشته هایی که جنبه ارزشی دارند جای چالش دارد جهت گیری در رشته هایی مانند جامعه شناسی، اقتصاد و روانشناسی مهم است بنابراین باید تحول درستی با استفاده از دانشمندان حوزه و دانشگاه در این رشته ها صورت گیرد.

کبگانیان با اشاره به نسخه پیشنهادی وزارت علوم برای نقشه جامع علمی گفت: با توجه به اینکه ارائه این نسخه مورد درخواست اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود وزارت علوم طی نامه رسمی نسخه پیشنهادی خود را تحویل شورا کرد.

وی اضافه کرد: در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز موضوع نقشه جامع وزارت علوم مطرح و اعضای شرکت کننده نظرات خود را در ارتباط با نسخه پیشنهادی وزارت علوم ارائه کردند.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تا هفته آینده پیشنهادات جمع آوری می شود، گفت: با توجه به اینکه از ارائه نسخه نقشه بر روی سایت معذوریت داشتیم، این نسخه عمومی نشده و تنها به صورت دست چین از نظرات قطبها و دانشگاهها برای نظرخواهی استفاده کردیم اما در مرحله ای به صورت وسیع منتشر و اشکالات آن رفع و تکمیل می شود.

وی با اشاره به بودجه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 88 گفت: به نظر می رسد در کمیسیون تلفیق بخش خوبی را برای بودجه های پژوهشی با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته اند.

کبگانیان درباره رقم این بودجه نیز گفت: آنچه کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهاد کرده بود در حدود 264 میلیارد تومان از بودجه های معاونت علمی بود که به عنوان ردیفی در اختیاری شورای عتف قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه از سهم پژوهش در لایحه راضی نیستیم، گفت: درباره اینکه چه میزان از بودجه ناخالص ملی در سال جاری به پژوهش اختصاص یافته است نیز معاونت علمی باید گزارشی ارائه کند.