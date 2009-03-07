دهه چهارم انقلاب زمان سازندگی و رسیدن به خودکفایی است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید محمد خاتمی روز گذشته در مصلای یاسوج در جمع مردم این شهر اظهار داشت: بدون تردید اکنون که وارد دهه چهارم عمر انقلاب شده ایم، بحرانهای بزرگی را پشت سر گذاشته ایم که هر یک از بحرانها می توانست قوی ترین نظامها و کشورها را از پا درآورد که یکی از آنها جنگ تحمیلی بود، اما درایت و شایستگی امام و مقاومت و هوشیاری مردم توام با فداکاری و جانبازی جوانان ایثارگر نه تنها مملکت را از بحران نجات داد بلکه دشمن را زبون کرد.

وی خاطرنشان کرد: در طول تاریخ این کشور، هر گاه جنگی داشته ایم بخشهایی از میهن را از دست داده ایم، اما تنها در جنگ تحمیلی بود که یک وجب از خاک ما به دست دشمن نیفتاد و این از عظمت و ارزش خون شهیدان ما، مقاومت و ایثارگری ایثارگران، جانبازان و آزادمان ما بود.

هدف انقلاب بالاتر از آن چیزی است که تاکنون محقق شده است

خاتمی یادآور شد: ما بحرانهای زیادی را از سر گذراندیم و کارهای بزرگی صورت گرفته است اما آنچه هدف انقلاب اسلامی ما بوده است، بسیار بالاتر از آن چیزی است که به دست آورده ایم.

وی در ادامه با اشاره به شعارهای مردم در استقبال از وی تاکید کرد: زندگی، آزادی، عدالت، اخلاق، پیشرفت و توسعه کشور از اهداف اولیه انقلاب بوده و هم اکنون نیز باید در این مسیر تلاش کنیم و هر گز از شعار آزادی، استقلال و جمهوری دور نشویم.

خاتمی عنوان کرد: وقتی آزادی می گوییم یعنی کشور ما استبداد نمی خواهد، اگر استقلال می گوییم یعنی سلطه بیگانه نمی خواهیم و اگر جمهوری اسلامی می گوییم، یعنی ملاک و معیار از یک طرف رای آزاد مردم و از طرف دیگر حاکمیت معیارهای دینی و اخلاقی در جامعه است.

رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد: همه ما آزادی،‌استقلال، جمهوری اسلامی، زندگی مطلوب، عدالت و رفع تبعیض و رفع تهدیدها از جمهوری اسلامی ایران را می خواهیم و باید در این مسیر تلاش کنیم.

وی علت حضورش در یاسوج را عرض ادب به مردم منطقه دانست و متذکر شد: در سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری(ع) قلب مبارک مولای ما امام زمان(عج) دغدار است و تنها چیزی که آلام مسلمین در این روز را تسکین می دهد آغاز ولایت حضرت ولی عصر (عج) است و همه از خدا می خواهیم در فرج مولای ما تعجیل فرماید و جهان سرشار از ظلم و ستم و تبعیض را به جهان مملو از عدالت، انسانیت و معنویت تبدیل کند.

خاتمی ادامه داد: فرصت نیست که به مردمان دهدشت، گچساران، بهمنی و دنا از نزدیک عرض ارادت کنم اما از همین جا مراتب ارادت خود را به مردم این مناطق اعلام می دارم.

یکی از باظرفیت ترین استانها کشور همچنان محروم است

وی در ادامه با اشاره به آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: آرمان انقلاب ما آزادی و برخورداری از زندگی مطلوب برای همه مردم بود و رفع محرومیت از کشور بود و من متاسفم که بگویم کهگیلویه و بویراحمد یکی از موثرترین و با ظرفیت ترین استانهای ما هنوز هم محروم ترین نقاط کشور است و این شایسته مردم نیست.

وی یادآور شد: با امکانات فراوانی که طی سالهای گذشته داشته ایم می شد چهره استان و سایر نقاط را از محرومیت زدود، اما می توان از همین امروز به سوی رفع مشکلات، تبعیضها، برخورداری بیشتر مردم از امکانات، تامین جایگاه حق آزادی و حرمت مردم، تامین و تقویت امنیت کشور حرکت کرد.

خاتمی در پایان از نماینده ولی فقیه آیت الله ملک حسینی و نیروهایی که نظم و امنیت جلسه را تامین کردند سپاسگزاری کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور سابق کشورمان روز گذشته در میان استقبال کم نظیر مردم یاسوج وارد این شهر شد. ترافیک 10 کیلومتری در مسیر ورود وی به استان از جمله نکات جالب این سفر بود.