تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هفدهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با هفتم مارس سال 2009 میلادی.

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* شهرداری بندرعباس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس (گروه الف)

- تیم فوتبال زیر17 سال کشورمان امروز در نخستین دیدار خود در اردوی امارات با از ساعت 16 به وقت تهران در زمین شماره یک ورزشگاه الشباب برابر تیم نوجوانان امارات به میدان می رود.

- مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* کاونتری - چلسی

* فولهام - منچستریونایتد

- هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* رم - اودینزه

* جنوآ - اینتر

* تورینو - یوونتوس

- هفته بیست و ششم رقابت های فوتبال لالیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* رئال مادرید - اتلتیکو مادرید

* بارسلونا - اتلتیکو بیلبائو

* ویارئال - اسپانیول

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* بایرن - هانوفر

* اشتوتگارت - دورتمند

* وولفسبورگ - کالسروهه

* گلادباخ - هامبورگ

* کوتبوس - هرتابرلین

* هوفنهایم - وردربرمن

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* النصر - الظفره

* الوحده - الشعب

- لیگ حرفه ای ووشو از امروز در شهر"چونگ چینگ" کشور چین آغاز می شود و حسین اوجاقی کاپیتان تیم ملی ووشوی کشورمان در وزن 85- کیلوگرم در این رقابتها به مصاف قهرمانان نامدار سانشوی جهان می رود.