پیشنهاد دادستان کل کشور : کشورهای اسلامی به فکر تشکیل سازمانی عادلانه به جای سازمان ملل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی پیش از ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به برگزاری کنفرانس فلسطین طی سخنانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری سخنان ارزشمند تاثیرگذاری در این اجلاس ایراد کردند.

وی گفت : ایشان از استراتژی آینده و راهکار جمهوری اسلامی ایران برای اینکه فلسطین خاورمیانه اسلامی شاهد عدالت، امنیت، آزادی و تامین حقوق حقه ملت مظلوم فلسطین باشد سخن گفتند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: ما عاشقان عدالت جهانی هستیم زیرا عدالت جوهره ادیان آسمانی و رمز صلح و امنیت جهانی و هدف بزرگ پیامبران خدا و مظهر عدل حضرت حق در جامعه بشری است.

وی با طرح این سئوال که برای تحقق عدالت چه باید کرد ؟ گفت: باید ببینیم آیا سازمان ملل و شورای امنیت، اتحادیه اروپا و سایر کنوانسیونهای تصویب شده در دنیا تضمین کننده عدالت هستند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این نظامات حاکم بر دنیا از جمله سازمان ملل و شورای امنیت از اساس مناسبات عادلانه ای ندارند چه رسد به اینکه توسط کسانی که خود پایبند به عدالت نیستند اجرایی و عملیاتی شوند. برای تحقق عدالت قانونگذاری عادلانه لازم است.

وی ادامه داد: قانون عادلانه را چه کسی می تواند وضع کند؟ آیا کسانی که جنگ اول و دوم جهانی را به راه انداختند و میلیونها انسان را آواره کردند و میلیونها خسارت به بشریت وارد کردند می توانند ادعای عدالت دموکراسی و آزادی داشته باشند.

دری نجف آبادی خواستار توجه شخصیتهای حقوقی جهان اسلام به این نکنه شد.

دادستان کل کشور با اشاره به روندشکل گیری سازمان ملل بعد از جنگ دوم جهانی و ناعادلانه بودن حق وتوی 5 کشور در شورای امنیت این سازمان گفت: در کنفرانس تهران که بعد از جنگ جهانی برگزار شد عده ای غارتگر برای تقسیم منافع دور هم جمع شدند و تصمیمگیری کردند چگونه دنیا را بین خود تقسیم کنند هم اکنون هم اینها هستند که قانونگذاری می کنند.

وی در ادامه با اشاره به حکم دیوان لاهه برای عمر البشیر رئیس جمهور سودان گفت: امروز اگر بحث رئیس جمهور یک کشور عربی و اسلامی قاره سیاه مطرح است تقاضای رئیس جمهور آمریکا برای مجرم شناخته شدن آن در لاهه رای می آورد این در حالی است که باید دید صهیونیستها در غزه چه کرده اند و هیچ اقدامی تا کنون برای مردم مظلوم غزه انجام نشده است.

دری نجف آبادی افزود : برای رئیس جمهور کشوری که از تمامیت ارضی خود دفاع می کند حکم جلب صادر می شود اما جنایتکارانی که اساس کارهایشان بر سلطه گری و نژاد پرستی و غارتگری است در امنیت هستند و زمانی حکم نژاد پرستی صهیونیستها را صادر می کنند و سپس آن را لغو می کنند.

وی با بیان اینکه قطعنامه های سازمان ملل درباره اسرائیل ضمانت اجرایی ندارد پیشنهاد کرد: کشورهای اسلامی به فکر تشکیلات و مناسبات عادلانه برای احقاق حقوق حقه خود باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: متاسفانه کشورهای اسلامی با هم همراهی و همدلی ندارند به جای اینکه مقابل دشمن بایستند تعرض به جمهوری اسلامی دارند و نسبت به پیروان اهل بیت اعتراض می کنند. ما که حامی قدس شریف و ملت مظلوم فلسطین هستیم.

وی افزود: امروز ملت ما و رهبر معمظ انقلاب برای اقتدار و عزت امت اسلامی فداکاری خواهند کرد همانطور که اهل بیت خود را فدای اسلام کردند طرفداران اهل بیت نیز جان خود را در طبق اخلاص گذاشته اند.

دری نجف آبادی ادامه داد : چرا برخی گمان می کنند که اگر رو به سوی غرب داشته باشند بهتر از آن است که رو به قبله مسلمین داشته باشند چرا فکر می کنند سرکوب مقاومت به نفع آنهاست.

وی تصریح کرد: هیچ قدرت ظالمانه ای در دنیا پایدار نمانده است حتی آقای بوش که تحت عنوان دموکراسی به اداره آمریکا انتخاب شد دیدید که با چه وضعیتی پس از 8 سال کنار رفت برای همیشه ذلت را برای خود و خانواده به ارث برد. صهیونیستها هم باید این را بدانند.

دادستان کل کشور افزود: مناسبات عادلانه می تواند سند تداوم حیات بشری باشد و این درحالی است که مسئله غزه، عراق، لبنان، فلسطین و افغانستان نشان داده است که مناسبات موجود جهانی عادلانه نیست، بلکه ظالمانه است زیرا قانون عادلانه نیست. وقتی مذاکره کنندگان آن از پای میز شراب برخیزند آیا عدالت اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: عدالتی که در نظر ماست عدالتی است که انسانهای دیگر خواهان آن هستند تا بر اساس آن زمینه رشد و تعالی انسان فراهم شود.

دری نجف آبادی یادآور شد: شرایط منطقه ای ایجاب می کند که به سراغ فرزندان اهل بیت برویم که خود فرمودند این دنیای چموش و سرگردان سرانجام باید به دامن مهدی (عج ) محمد و آل محمد(ص) باید برگردد.