احمدی نژاد به مهر خبر داد: اعلام آمادگی بعضی از استانها برای دور سوم سفرهای استانی

دکتر محمود احمدی نژاد در دقایق پایانی پنجاه و سومین سفر استانی هیئت دولت در فرودگاه ارومیه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: اولویت سفرهای استانی هیئت دولت برای استانهایی است که دور دوم سفر را تجربه نکرده اند اما در صورتی که سفرهای دور دوم به پایان برسد، سفرهای دور سوم نیز آغاز می شوند.

وی با بیان اینکه بررسی سفرهای دور سوم نیز در دستور کار دولت است اظهار داشت: پیش بینی می شود دور سوم سفر هیئت دولت به استانهایی صورت پذیرد که جزو اولین استانهای میزبان دوردوم سفر هئیت دولت بودند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: استانهایی که در دورهای اول و دوم در ابتدای سفرهای استانی هیئت دولت بودند و مصوبات سفر هر دو دور در این استانها تحقق بیشتر داشته اند، پس از اتمام دور دوم سفر به تمامی استانها شاهد سفر سوم نیز خواهند بود که این امر منوط به عدم اتمام مدت زمان قانونی فعالیت دولت نهم در کشور است.



