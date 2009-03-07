مازندران نائب قهرمان مسابقات اسکواش باز آقایان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور اسکواش باز جام فجر در طی دو روز در لرستان با حضور تیمهایی از استان های مختلف کشور برگزار شد که هیئت اسکواش مازندران با اعزام دو تیم به این دوره از مسابقات مقام های دوم و سوم را بدست آورد که استان کرمانشاه مقام نخست این رقابتهای را کسب کرد.

آقایان نیما تاری، حسین محمد زاده، روزبه کامران، رضا مومنی مهدی عباسی برای تیم مازندران الف و شاهین خرم، علی ادبی، فرشید پاک نیا، محمدرضا فردوسی و رحیم مومنی در تیم مازندران ب در این دوره از این رقابتها به میدان رفتند.

تیم مازندران در اولین دوره از مسابقات لیگ اسکواش باز کشور نیز در سال گذشته مقام دوم را کسب کرده بود.

هیئت اسکواش مازندران طی دو سال اخیر که در این استان آغاز به کار کرده بیش از 150 ورزشکار سازمان یافته دارد.