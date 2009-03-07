اعزام تیم قهرمان شطرنج بانوان کشور به مسابقات قهرمانی شهرهای آسیا

سهیلا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم پتروشیمی بندر امام قهرمان این فصل لیگ برتر شطرنج بانوان کشور در مسابقات شطرنج قهرمانی شهرهای آسیا که اردیبهشت ماه به میزبانی العین امارات برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

وی افزود: این اعزام با هدف تشویق و هدیه فدراسیون شطرنج به بازیکنان تیم پتروشیمی بندر امام انجام می شود.

نائب رئیس فدراسیون شطرنج در امور بانوان تصریح کرد: تیم پتروشیمی بندر امام امسال با جذب شطرنج بازان مطرح تیم ملی همچون شادی پریدر، آتوساپورکاشیان و شایسته قادرپور تیم کامل و موفقی بوده است.

قاسمی همچنین از برگزاری چهار مسابقه آزاد شطرنج برای بانوان کشور در سال آینده خبر داد و گفت: نخستین مسابقه شطرنج آزاد بانوان در سه ماهه نخست سال آینده در گیلان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: هنوز میزبانان سه مسابقه دیگر مشخص نشده اند که به زودی اعلام می شود.