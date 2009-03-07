مسابقات فوتبال زیر 14 سال آسیا در مازندران 9 تیمی شد

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دومین دوره مسابقات در منطقه جنوب آسیا از 20 تا 31 اردیبهشت به میزبانی کشورمان در ساری برگزار می شود، گفت: این مسابقات با حضور کشورهای جمهوری اسلامی ایران، هند، پاکستان، نپال، بوتان، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش و مالدیو برگزار می شود.

وی افزود: مسابقات فوتبال زیر 14 ساله های آسیا با موافقت AFC صبح و بعد از ظهر در ورزشگاه 15 هزار نفری شهدای ساری برگزار می شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی مازندران تصریح کرد: نماینده AFC هم در روزهای 17 و 18 فروردین ماه، یکماه قبل از آغاز مسابقات به ساری سفر و از امکانات محل مسابقات، اسکان و پذیرایی تیم های شرکت کننده بازدید خواهد کرد.

سعادتمند اضافه کرد: بخش جزئی استادیوم شهدای ساری هم اکنون در حال انجام است که تا آغاز مسابقات به پایان می رسد.

به گفته وی، مسابقات فوتبال زیر 14 ساله های آسیا در سال 2009 در چهار منطقه برگزار می شود.

سعادتمند اضافه کرد: نخستین جلسه توجیهی این مسابقات چند روز قبل با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال در تهران برگزار شد.

نخستین دوره مسابقات فوتبال زیر 14 ساله های آسیا هم به میزبانی ایران برگزار شده بود.