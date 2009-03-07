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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

سرایداران مدارس محل اسکان مهمانان نوروزی در کرمانشاه آموزش می بینند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: سرایداران مدارس محل اسکان مهمانان نوروزی در استان آموزش ویژه مدیریت اماکن اقامتی می بینند.

فهیمه روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به اختصاص بیش از سه هزار و 200 کلاس درس جهت اسکان مسافران نوروزی در استان، این سازمان با همکاری سازمان آموزش و پرورش برای سرایداران مراکز آموزشی مورد نظر اقدام به برگزاری دوره آموزشی جهت آشنایی با الگوهای رفتاری و مبانی مدیریت اماکن اقامتی و پذیرایی کرده است.

 

وی افزود: در این دوره سه روزه تعداد 400 نفر از سرایداران مدارس مورد نظر استان علاوه بر آموزش نحوه برخورد و خدمات دهی به مسافران در خصوص اطلاعات گردشگری استان نیز آموزش خواهند دید.

 

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش میزان اطلاع رسانی و جلب رضایتمندی مسافران عنوان کرد.

کد مطلب 844642

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