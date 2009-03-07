سرایداران مدارس محل اسکان مهمانان نوروزی در کرمانشاه آموزش می بینند

فهیمه روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به اختصاص بیش از سه هزار و 200 کلاس درس جهت اسکان مسافران نوروزی در استان، این سازمان با همکاری سازمان آموزش و پرورش برای سرایداران مراکز آموزشی مورد نظر اقدام به برگزاری دوره آموزشی جهت آشنایی با الگوهای رفتاری و مبانی مدیریت اماکن اقامتی و پذیرایی کرده است.

وی افزود: در این دوره سه روزه تعداد 400 نفر از سرایداران مدارس مورد نظر استان علاوه بر آموزش نحوه برخورد و خدمات دهی به مسافران در خصوص اطلاعات گردشگری استان نیز آموزش خواهند دید.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش میزان اطلاع رسانی و جلب رضایتمندی مسافران عنوان کرد.