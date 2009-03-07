دانشگاه ها برای جلوگیری از ورود مظاهر خرافه پرستی در جامعه برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین عباسی جمعه شب در نخستین همایش دانشجویی با محوریت شیطان پرستی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی گفت: امروز اگر چه "آنتوان لاوی" پدر شیطان پرستان جهان نویسنده کتاب "انجیل شیطانی" از دنیا رفته اما جریانهای خطرناک فکری اش همچنان باقی است.

وی افزود: رواج و گسترش بی بند و باریهای جنسی، فساد، فحشا، همجنس گرایی، ساخت کارخانه های اسلحه سازی و تولید زیاد سلاحهای کشتار جمعی، تولید مواد مخدر و گوش دادن به آواز و موسیقیهای خشن از ویژگیهای برجسته شیطان پرستان است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه بیشتر این موارد در کشورهای غربی بروز و ظهور دارد، تصریح کرد: این گروه در عصر کنونی با هموارسازی و ساده کردن راه برای ورود جوانان به جمع طرفدارنشان، آنان را مجذوب خود می سازند.

عباسی به سرمایه گذاریهای کلان برای ترویج آیین شیطان پرستی در سراسر جهان از سوی لابیهای ضد صهیونیستی و مظهر شیطان دنیا آمریکا اشاره کرد و افزود: ساخت فیلمهای شیطانی در هالیوود همچون رزماری و ساتن در سال 1976 نمادی از عدد مقدس شیطان پرستان یعنی 666 از جمله این فعالیتها است.

این استاد برجسته حوزه و دانشگاه مهمترین راه مقابله با این گونه تهاجمات گسترده فکری و عقیدتی را معرفی و بازسازی ارزشهای دینی در جامعه از سوی نهادهای مسئول به خصوص دانشگاهها دانست و خاطرنشان کرد: گوهر دین امروز مهمترین راه نجات افراد با شرایط فعلی دنیای کنونی است.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی هم در این مراسم هجمه های گروه پلید شیطان پرستان را از دغدغه های مهم فرهنگی دانست.

حجت الاسلام علی اصغری با بیان اینکه شیوع عقاید شیطان پرستان در میان جوانان به خصوص قشر دانشجو بسیار خطرناک است ابراز امیدواری کرد: مسئولان و دست اندرکاران این حوزه باید با نگاه ویژه علمی در قالب برنامه های فرهنگی، پژوهشی و تحقیقی این حوزه را آسیب شناسی جدی کنند.