دروازه اورامانات از پرجاذبه ترین مناطق گردشگری استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، شهرستان روانسر (نیکور باستان) در حدود ۵۵ کیلومتری شمال غرب کرمانشاه و در دامنه کوه یله ور (کوهستان شاهو) قرار دارد، جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۵هزارو345 نفر بوده و زبان مردم محلی کردی سورانی و اغلب اهل تسنن هستند.

شهرستان روانسر دارای یک بخش به نام بخش شاهو وسه دهستان به نامهای دولت آباد، حسن آباد و بدر آباد است، این شهرستان تا چند دهه پیش شامل روانسر و گرمه خانی بود که پس از انقلاب هر دو گسترش یافته وشهرستان روانسر امروزین را تشکیل دادند.

از ارتفاعات مهم اطراف شهرستان روانسر می‌توان به "ماه زرد"، "انجیره"، "شور" و "طاقه چرمی" اشاره کرد، که این ارتفاعات سرچشمه بسیاری از رودخانه های منطقه است،به عنوان مثال چشمه بزرگ سراب گنی خانی در روانسر سرچشمه اصلی رودخانه قره سو است.

از دیگر رودخانه‌های اطراف این شهرستان یکی "وشکه رو" در شرق آن و دیگری "گراب یا آوی خر" در جنوب غربی آن است، به جز چشمه پر آب "گنی خانی"، دو چشمه "سراب جاوری" و "سراب بروارین" نیز در نزدیکی روانسر واقع اند.

آب و هوای شهرستان روانسر نسبتاً سرد و مرطوب بوده و از میزان بارش سالانه چشمگیری برخوردار است به همین دلیل کشاورزی و دامداری در این منطقه رونق خاصی دارد و در واقع اقتصاد این شهرستان عمدتاً متکی به کشاورزی و دامداری است.

شهرستان روانسر دارای آثار متعددی از دوران مختلف تاریخی است و از این لحاظ درباستان شناسی غرب کشور جایگاه ویژه‌ای دارد.

قدیمی ترین آثار سکونت انسان در اطراف روانسر به دوره پارینه سنگی میانی تا فرا پارینه سنگی باز می‌گردد که حداقل از حدود ۵۰ هزار سال تا ۱۲ هزار سال پیش را شامل می‌شود که بقایای آنها در غارهای کولیان و جاوری و همچنین رودخانه گراب (آوی خر) یافت شده‌است.

از دیگر کشفیات قدیمی روانسر یک دندان آسیای فیل است که مربوط به دوران یخبندان است و در نزدیکی شهرک روانسر کشف شده‌است.

از آثار مهم دیگر روانسر تپه موسایی است که از اوایل دوره مس و سنگ (حدود هفت هزار سال پیش) تا زمانهای اخیر مورد سکونت انسان بوده‌ است.

دخمه روانسر (گور صخره‌ای) یا تاق فرهاد نیز از دیگر آثار تاریخی این شهرستان است که در دیواره کوه قله در شمال شرقی روانسر واقع شده و به دوره هخامنشی باز می‌گردد، این دخمه شامل یک اتاقک کوچک است که ورودی آن به سمت شرق و مشرف به رودخانه وشکه رو می باشد، نقش اهورامزدا، یک شخص روحانی و توده‌ای هیزم در سمت راست ورودی این دخمه دیده می‌شود.

یک پایه ستون نیز در کنار سراب گنی خانی وجود دارد که احتمالاً هم زمان با دخمه ساخته شده‌است و نشان دهنده وجود یک کاخ یا سازه‌ای کوچکتر در نزدیکی چشمه در دوران هخامنشی است. همچنین گورستانی از دوره اسلامی با سنگ قبرهای کتیبه دار به خط کوفی در دامنه شمالی کوه قله وجود داشت که متاسفانه طی سالیان اخیر نابود شده یا به تاراج رفته‌است.

در دوره آشوریان روانسر یکی از پایگاههای مهم این سلسله بوده که در آن زمان با نام "نیکور"خوانده می‌شده که در برخی از سنگ نوشته های این دوره از این شهر بسیار یاد شده است. برخی از قدمگاه ها و اماکن مقدسه اطراف روانسر ویس، سه سواره، هوری مرد (بابا حیران) و شیخ سرا هستند، که در ایام مختلف سال گردشگران و علاقه مندان بسیاری را به خود جذب می کند.

یکی دیگر از جاذبه‌های دیدنی و بسیار زیبای شهرستان روانسر غار قوری قلعه بزرگترین غار آبی آسیا می باشد که در بخش شاهو از توابع این شهرستان قرار دارد.این غار در ۲۵ کیلومتری شهر روانسر قرار دارد وقدمت آن به ۶۵ میلیون سال قبل می‌رسد و تنها ۳۰ سال از شناسایی آن می‌گذرد و به عنوان یکی از هفت اثر طبیعی ملی ایران، به ثبت رسیده‌است.

در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی یک گروه از غارشناسان انگلیسی و در سال ۱۳۵۶ نیز گروه دیگری از غارنوردان فرانسوی موفق به کشف کامل این اثر شدند.عمق حوضچه‌های این غار به ۱۴ متر می‌رسد همچنین دمای داخل غارهفت تا ۱۱ درجه‌است و در تمام فصول سال این دما ثابت است.

این اثر طبیعی دارای تالارهای زیبا در ۱۴۰۰متری و ۵۰۰ متری به نام‌های تالار ریم، تالار کوهان شتر، تالار مسیر برزخ، تالار بلور و تالار عروس می‌باشد، این غار یکی از زیباترین جاذبه‌های دیدنی شهرستان روانسر است.

با آغاز تعطیلات پایان سال و حضور گردشگران در این نقطه دیدنی کشور حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به این موضوع که همه امکانات برای ورود گردشگران در ایام نوروز به دروازه اورامانات آماده است، اظهار داشت: ستاد تسهیلات نوروزی روانسر تشکیل و کمیته های مختلف آن نیز با تقسیم وظایف مشخص شده اند تا گردشگران، نوروز خوبی را در این منطقه داشته باشند.

وی افزود: مدارس متعددی برای اسکان مسافران در این شهرستان آماده شده همچنین چادرهایی برای راهنمایی و هدایت مسافران تهیه شده تا آنها را به سمت اماکن اقامتی و جاذبه های گردشگری هدایت نمایند.

خدرویسی تصریح کرد: بروشورهای راهنمای شهرستان و معرفی جاذبه های گردشگری در سطح گسترده ای فراهم شده تا بازدیدکنندگان با استفاده از آنها با مشکلی روبرو نشوند.

وی ادامه داد:همچنین اورژانس، پلیس، مرکز بهداشت و سایر ادارات و سازمانهای این شهرستان برای استقبال شایسته از مسافران آمادگی کامل دارند.

فرماندار شهرستان روانسر یادآور شد: سال گذشته 300 هزار نفر در ایام نوروز وارد این شهرستان شدند و پیش بینی ما برای نوروز امسال ورود بیش از 500 هزارنفر مسافر نوروزی به روانسر است.

سراب جابری، غار قوری قلعه، سراب پرآب روانسر و مناطق پوشیده از جنگل شاهو بخشی از جاذبه های گردشگری شهرستان روانسر می باشد که همواره چه در طول سال و چه در ایام نوروز گردشگران زیادی از اکثر نقاط کشور و حتی خارج از کشور را به خود جذب می کند.