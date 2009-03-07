هتل بین المللی کرمانشاه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه علت تاخیر در افتتاح این هتل را مشکلات مالی دانست و گفت: با پیگیری های استانداری و بنیاد مستضعفان و جانبازان کرمانشاه، این مشکل در حال رفع شدن است و تسهیلات مورد نیاز این پروژه تصویب شده و در بانک ملی مرکز در دست بررسی است.

وی افزود: در صورت حل شدن مشکل مالی، مسئولین اجرای پروژه (بنیاد مستضعفان و جانبازان) قول داده اند ادامه کار با سرعت انجام گیرد و ظرف چند ماه آینده این هتل به بهره برداری برسد.

وی پیشرفت فعلی این پروژه را حدود 70 درصد اعلام و تصریح کرد: اگر پروژه با مشکل کمبود اعتبار مواجه نمی شد به طور قطع تاکنون به بهره برداری می رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه اعتبار هزینه شده در این پروژه تاکنون را حدود 10 میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان و جانبازان اعتبار مورد نیاز برای احداث این هتل را در مجموع از ابتدا تا پایان کار 16 میلیارد تومان برآورد کرده اند.