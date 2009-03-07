  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

هتل بین المللی کرمانشاه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از پیشرفت 70 درصدی هتل بین المللی کرمانشاه (هتل پارسیان) خبر داد.

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه علت تاخیر در افتتاح این هتل را مشکلات مالی دانست و گفت: با پیگیری های استانداری و بنیاد مستضعفان و جانبازان کرمانشاه، این مشکل در حال رفع شدن است و تسهیلات مورد نیاز این پروژه تصویب شده و در بانک ملی مرکز در دست بررسی است.

 

وی افزود: در صورت حل شدن مشکل مالی، مسئولین اجرای پروژه (بنیاد مستضعفان و جانبازان) قول داده اند ادامه کار با سرعت انجام گیرد و ظرف چند ماه آینده این هتل به بهره برداری برسد.

 

وی پیشرفت فعلی این پروژه را حدود 70 درصد اعلام و تصریح کرد: اگر پروژه با مشکل کمبود اعتبار مواجه نمی شد به طور قطع تاکنون به بهره برداری می رسید.

 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه اعتبار هزینه شده در این پروژه تاکنون را حدود 10 میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان و جانبازان اعتبار مورد نیاز برای احداث این هتل را در مجموع از ابتدا تا پایان کار 16 میلیارد تومان برآورد کرده اند.

کد مطلب 844645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها