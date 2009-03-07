هتلهای کرمانشاه برای پذیرش مسافران نوروزی مهیا هستند

خسرو منصوبی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و اشتیاق مسافران و گردشگران برای بازدید از استان کرمانشاه و جاذبه های گردشگری آن، اظهار داشت: کرمانشاه با داشتن هشت هتل با درجه های مختلف از یک تا چهار ستاره و در اختیار داشتن بیش از 25 مهمانپذیر، امسال در کنار سایر ادارات و نهادهای دولتی که وظیفه اسکان مسافرین را به عهده دارند، آمادگی دارد تا پذیرای مهمانان نوروزی باشد.

وی افزود: علاوه بر هتلها و مسافرخانه های کرمانشاه به دلیل حجم بالای مسافران نوروزی، ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان با همکاری ادارات و نهادها اقدام به برپایی چادرهای موقت در سطح شهر و آماده سازی کلاسهای درس مدارس خواهد کرد تا بتواند جوابگوی مسافران در ایام نوروز برای اسکان باشد.

منصوبی به افزایش نرخ تعرفه هتلها اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ تعرفه هتلها سراسری بوده و فقط مربوط به کرمانشاه نیست و برمیزان جذب مسافران تأثیری نخواهد گذاشت.

رییس اتحادیه هتلداران کرمانشاه از مسئولان خواست قبل از ایام نوروز تبلیغات لازم را در سراسر کشور برای معرفی استان و جاذبه های گردشگری آن داشته باشند و در این راه تلاش بیشتری کنند.