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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

هتلهای کرمانشاه برای پذیرش مسافران نوروزی مهیا هستند

هتلهای کرمانشاه برای پذیرش مسافران نوروزی مهیا هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه گفت: هتلهای این استان برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی همچون سالهای قبل آمادگی کامل دارند.

خسرو منصوبی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و اشتیاق مسافران و گردشگران برای بازدید از استان کرمانشاه و جاذبه های گردشگری آن، اظهار داشت: کرمانشاه با داشتن هشت هتل با درجه های مختلف از یک تا چهار ستاره و در اختیار داشتن بیش از 25 مهمانپذیر، امسال در کنار سایر ادارات و نهادهای دولتی که وظیفه اسکان مسافرین را به عهده دارند، آمادگی دارد تا پذیرای مهمانان نوروزی باشد.

 

وی افزود: علاوه بر هتلها و مسافرخانه های کرمانشاه به دلیل حجم بالای مسافران نوروزی، ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان با همکاری ادارات و نهادها اقدام به برپایی چادرهای موقت در سطح شهر و آماده سازی کلاسهای درس مدارس خواهد کرد تا بتواند جوابگوی مسافران در ایام نوروز برای اسکان باشد.

 

منصوبی به افزایش نرخ تعرفه هتلها اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ تعرفه هتلها سراسری بوده و فقط مربوط به کرمانشاه نیست و  برمیزان جذب مسافران تأثیری نخواهد گذاشت.

 

رییس اتحادیه هتلداران کرمانشاه از مسئولان خواست قبل از ایام نوروز تبلیغات لازم را در سراسر کشور برای معرفی استان و جاذبه های گردشگری آن داشته باشند و در این راه تلاش بیشتری کنند.

کد مطلب 844646

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