322 میلیارد تومان به توسعه بنگاه های زودبازده استان کرمانشاه اختصاص یافت

عبدالعلی یوسفی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در سال جاری یک هزار و 213 طرح از سوی دستگاه های اجرایی استان با اعتباری بالغ بر 235 میلیارد و 292 میلیون تومان و با پیش بینی ایجاد پنج هزار و 865 فرصت شغلی به بانکهای عامل ارسال شده است.

وی افزود: تاکنون 831 طرح با اعتباری معادل 71میلیارد و 682 میلیون تومان به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان رسیده است و 529 طرح با اعتباری معادل 50 میلیارد تومان توسط بانکها با مجریان این طرح ها قرارداد بسته شده است.

یوسفی از طرح گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده به عنوان بزرگترین پروژه ملی کشور یاد کرد و گفت: اعتباری بالغ بر یک هزار و 322 میلیارد تومان به استان اختصاص یافته که تاکنون 26 هزار و 641 طرح با اعتباری معادل یک هزار و 74 میلیارد و 598 میلیون تومان به بانکها معرفی شده و 26 هزار و 259 طرح با اعتباری بالغ بر 910 میلیارد تومان مصوب شده است.

رییس سازمان کار و اموراجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین بررسیهای بعمل آمده استان کرمانشاه کمترین میزان انحراف در بحث تسهیلات بنگاه های اقتصادی زود بازده را داشته است.