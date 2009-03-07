مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

رئیس قوه قضائیه: هر کسی نباید بدون دلیل بازداشت شود

تاریخ انتشار کارنامه و نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 88 دانشگاه های دولتی اعلام شد

سید حسن خمینی: توده انسان های گرسنه در هر جامعه ای تهدید کننده است



اطلاعات:

کنفرانس تهران: مقاومت تنها راه حل مساله فلسطین

خاتمی: درخت تنومند انقلاب نیاز به مراقبت دارد

سید حسن خمینی : سیاسی کاری برای مجموعه های خدماتی سم مهلک است



اعتماد ملی :

استقبال مردم از نامزدهای اصلاح طلب در شیراز، همدان ، یاسوج و نهاوند، گروه های فشار علیه اصلاح طلبان

کروبی: مردم پاسخ تان را در 22 خرداد می دهند

پیام میرحسین موسوی ، مجمع نمایندگان ادوار: کشور در شرایط خوبی به سر نمی برد



اعتماد:

سید محمد خاتمی در جمع مردم شیراز: از تفرقه در جبهه اصلاحات جلوگیری می کنیم

هیلاری کلینتون خواستار حضور ایران در کنفرانسی درباره افغانستان شد؛ بهانه آمریکا برای مذاکره با ایران

معاون دادسرای تهران ضمن تشریح پرونده های رکسانا صابری دراویش و دانشجویان امیرکبیر اعلام کرد: کشف جریان اخاذی و دلالی در فوتبال ایران

کروبی: مثل دوران زندان پشت میله ها با دانشجویان دیدار کردم



ایران :

چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین به کار خود پایان داد، همه پرسی در فلسطین محور اعلامیه تهران

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایران: فشار اصلاح قیمت ها باید جبران شود

بانک مرکزی اعلام کرد: پیگرد قانونی سکه فروشان متخلف



ابرار:

پس از دیدار با حضرت آیت الله العظمی سیستانی: هاشمی رفسنجانی: رویکرد حضرت آیت الله العظمی سیستانی با دیدگاه های ما همسان شد

احمدی نژاد: اکثریت ملت های دنیا دلداده ملت ما هستند

قیمت جهانی نفت به بالای 43 دلار رسید



ابتکار:

نگاهی به سفرهای استانی دو نامزد مهم اصلاح طلب و اصولگرا؛ آرایش انتخاباتی در حضور مردم

کروبی: هاشمی برای من و خاتمی تعیین تکلیف نمی کند

عیدی بازنشستگان از امروز در حساب

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی خبر داد: افزایش قیمت 7 حامل انرژی در سال آینده



اسرار:

در اولین سفر انتخاباتی به شیراز و یاسوج صورت گرفت: استقبال بی نظیر مردم از خاتمی

میر حسین موسوی: کشور در شرایط خوبی نیست

رئیس کل دیوان محاسبات کشور: مدارک جدید در مورد یک میلیارد دلار در آمد نفتی



تفاهم:

گفتگو با رئیس ایرانی بخش سیاست های صندوق IMF درباره ی بحران اقتصادی جهان؛ می شود امیدواربود

هر کارمند 22 هزار تومان از سازمان مالیات طلب کار است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خواستار شد: نرخ سود 88 بر مبنای تورم



جام جم:

بازار موبایل در تسخیر واردات قاچاق، اکثر نمایندگی های رسمی برنده های معتبر ، واردات گوشی را متوقف کرده اند

میر حسین؛ اصلاح طلب ، اصولگرا یا مستقل ؟

درخواست ایران از کشورهای جهان، حقوقدانان جنایات صهیونیست ها را در غزه پیگیری کنند



جوان:

در بیانیه پایانی کنفرانس بین المللی " غزه قربانی جنایت" تاکید شد؛ بیانات رهبر انقلاب ، برنامه ملی حمایت از فلسطین

خطاب به دولت اوباما، برژینسکی: به اسرائیل گوشش ندهید، با ایران مذاکره کنید

رئیس دیوان محاسبات کشور: گروه های تفریغ بودجه را سیاسی نکنید



جمهوری اسلامی:

تاکید کنفرانس بین المللی تهران بر تعقیب و محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی

دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با مراجع عراق

مخالفت جهانی با رای سیاسی دیوان لاهه درباره رئیس جمهور سودان



حیات نو:

سید هادی خامنه ای در کنگره مجمع نیروهای خط امام: هر دو جناح درترویج تفکرات افراطی مقصرند

میر حسین موسوی اعلام کرد: هیچگاه اسرائیل تا این اندازه متهم به هنجار شکنی نبوده است

کمیسیون تلفیق ، محکم کاری کرد، تکلیف مجلس به وزارت نفت برای واریز تمام در آمد نفتی به خزانه



خبر:

رئیس قوه قضائیه از قضات خواست حکم زندان را به حداقل برسانند، تحقق حبس زدایی با اصلاح قانون مجازات

پایان نشست استانی هیئت دولت در ارومیه، دومین گام بلند دولت برای تسریع در آبادانی آذربایجان غربی با 200 مصوبه

واکنش ایران به صدور حکم بازداشت رئیس جمهور سودان



خورشید:

حاشیه های حضور رهبر معظم انقلاب در چهارمین کنفرانس بین المللی فلسطین، سمیر قنطار: او به حق ولی امر مسلمین عالم است

وزیر رفاه و تامین اجتماعی: هنرمندان صنایع دستی بیمه می شوند

با 200 مصوبه در دور دوم سفرهای استانی صورت گرفت؛ دومین گام دولت برای جهش در عمران آذربایجان غربی



دنیای اقتصاد:

با آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 88 محتمل شد، بازگشت سازمان مدیریت از مجلس

پایان رویای " الگوی چینی"، نخست وزیر چین: سخت ترین سال برای اقتصاد چین آغاز شده است

انبوه سازان چینی به ایران می آیند



سرمایه:

بررسی کارنامه هشت ساله حساب مشخص کرد؛ 67 درصد سهم دولت نهم در برداشت از حساب ذخیره ارزی

استقبال گسترده از اولین سفر استانی خاتمی: 150 میلیارد دلارحساب ذخیره ارزی چگونه خرج شد

مدارک جدید دولت درباره یک میلیارد دلار واریز نشده



سیاست روز:

تنی چند از شخصیت های برجسته جهان اسلام در گفتگو با سیاست روز مطرح کردند، نشست تهران زمینه ساز تحرک وجدان جهانی

اظهار نظر کارشناسان درباره مواضع اخیر وزیر خارجه عربستان، مواضع " فیصل" نشانه تزلزل جایگاه سیاسی عربستان است

تحلیلگر و عضو اتاق بورس استکهلم در گفتگو با سیاست روز مطرح می کند، از بهره تا بحران



صدای عدالت:

در شیراز و یاسوج، استقبال کم نظیر از خاتمی

دردیدار با آیت الله سیستانی، هاشمی : رویکرد آیت الله سیستانی با دیدگاههای ما همسان بود

افزایش قیمت 7 حامل انرژی در سال آینده

رحمانی فضلی خبر داد: مدارک جدید در مورد یک میلیارد دلار در آمد نفتی



قدس:

رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با قدس: اقتصاد ایران را در برابر بحران جهانی واکسنیه کردیم

آیه الله هاشمی شاهرودی در یک همایش تخصصی: رهبری بر زندان زدایی از قوانین تاکید دارند

رئیس پلیس آگاهی تهران در گفتگو با قدس تشریح کرد: تدابیر ویژه پلیس برای کنترل جرم و جنایت در نوروز

لاریجانی پس از ورود به خارطوم: حکم لاهه درباره رئیس جمهور سودان توهین به مسلمانان است



فرهنگ آشتی:

خاتمی در جمع هواداران خود در شیراز، ائتلاف می کنیم

کودکانی که نادیده گرفته می شوند،فراموشی یک زندگی

تصویربرداری سریال جدید حسن فتحی ادامه دارد، اشک ها و لبخندها در درکه



کاروکارگر:

در پیامی به کنگره خانه کارگر تهران ، میرحسین موسوی: مشکلات اقتصادی با تکیه بر نیروی انسانی مومن به نظام حل می شود

متکی: القائات عربستان علیه ایران در وجدان امت اسلامی و عربی جایگاهی ندارد

خطیب جمعه تهران در واکنش به رفتار ناشایست وهابیون عربستان: عمره همراه با ذلت در شان ملت ایران نیست



کیهان:

تاکید نمایندگان جهان اسلام در کنفرانس تهران، بیانات رهبر انقلاب منشور حمایت از فلسطین شد

امام جمعه موقت تهران: عمره همراه با ذلت در شان مردم ایران نیست

در دومین سفر استانی انجام شد؛ 200 مصوبه هیئت دولت برای عمرانی و آبادانی آذربایجان غربی

7000 نوع کالای وارداتی به قیمت خرید فروخته می شود



وطن امروز:

برای حضور در کنفرانس بین المللی افغانستان صورت گرفت؛ دعوت آمریکا و فرانسه از ایران

آیت الله خاتمی : عمره با ذلت در شان ملت ایران نیست

هشدار برژینسکی به اوباما: فریب توصیه های اسرائیل درباره ایران را نخورید



همبستگی:

هاشمی شاهرودی در آخرین روز از کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین: باید شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه های دارای صلاحیت جهانی طرح شود

مهدی کروبی در نشست مجمع نمایندگان اداوار مجلس: برای مردم نباید تعیین تکلیف کنیم، آن اجماع که شما می گویید اصلا امکان پذیر نیست

صدر ،رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی شد



همشهری:

قالیباف خبر داد: آغاز اجرای برنامه پنج ساله شهرداری تهران از سال آینده

رئیس مرکزپژوهش های مجلس تشریح کرد: تناقض های مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد یارانه ها

آغاز بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس



هدف واقتصاد:

قیمت برق و گاز برای پر مصرف ها بالاتر از دهک های پایین خواهد بود، فرزین خبر داد: افزایش قیمت 7 حامل انرژی در سال آینده

مدیر عامل سازمان میادین: میوه نوروزی گران نمی شود

دولت وزارت نفت را مکلف کرد: واریز 100 درصد وجوه صادرات نفت خام به خزانه