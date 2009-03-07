موافقت AFC با حضور رجب زاده در پرسپولیس / تقویت سرخپوشان برای دور دوم

عباس انصاریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت قرارداد مهدی رجب زاده با باشگاه پرسپولیس اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: روز پنجشنبه به طور تلفنی با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد جایگزینی نام مهدی رجب زاده به جای یکی از دروازه بانان گفتگو کردم که آنها نیز با این درخواست ما موافقت کردند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: با توجه به اینکه ما اسامی چهار دروازه بان را برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرده ایم، مسئولان AFC این اجازه را به ما دادند تا بتوانیم نام رجب زاده را به فهرست خود اضافه کنیم و نام یکی از دروازه بانان را خارج کنیم.

انصاریفرد در ادامه گفت: قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا طی روزهای ابتدایی هفته با ارسال نامه ای به باشگاه پرسپولیس رسما موافقت خود را در این مورد اعلام کند.

وی در مورد احتمال حضور رجب زاده در رقابتهای لیگ برتر گفت: طی درخواستی کتبی به مسئولان فدراسیون فوتبال از آنها خواسته ایم تا اجازه دهند ما نام این بازیکن را جایگزین دی کارمو کنیم. قرار است هفته پیش رو مسئولان سازمان لیگ برتر در نشستی ویژه به این موضع رسیدگی و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

عباس انصاریفرد در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر از تلاش برای به آرامش رساندن تیم فوتبال این باشگاه خبر داد و افزود: صحبت های جدی با وینگادا داشته ایم و از او خواسته ایم تا هرچه سریعتر مشکلات پرسپولیس را به حداقل برساند که امیدواریم طی روزهای آینده این اتفاق مثبت رخ دهد.

انصاریفرد در ادامه به حضور این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و افزود: هدف ما صعود از دور دوم و رسیدن به مرحله حذفی این دوره از رقابتهاست تا بتوانیم با تقویت تیم در این مرحله با قدرت حاضر شویم.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر در مرحله اول صعود کنیم برنامه هایی برای تقویت تیم داریم که بتوانیم پرسپولیس را بار دیگر به عنوان قهرمانی آسیا برسانیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان ابراز امیدواری کرد با همت و غیرت بازیکنان این تیم بتواند در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از نام و اعتبار فوتبال ایران دفاع کند.