ووشوکاران اعزامی به تایلند فردا معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون اردوی آمادگی تیم ملی ووشو به منظور حضور در اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا در بخش سانشو زیر نظر محمدرضا جعفری در حال برگزاری است. صبح فردا یکشنبه با انجام دیدارهای انتخابی درون اردویی چهره دو ووشوکار اعزامی به این مسابقات مشخص خواهد شد.

اکبرمحمدزاده و مسعود انصاری در وزن 52 کیلوگرم، محسن محمدسیفی و مهدی جعفرپور در وزن 60- کیلوگرم و علی دهقان و جواد آقایی در وزن 65- کیلوگرم دراردوی آمادگی تیم ملی حضور دارند که در نهایت پس از پایان رقابتهای انتخابی دو نفر به عضویت تیم ملی در خواهند آمد.

تیم ملی ووشو با چهار سانشوکار در دو بخش بانوان و آقایان و تیم دوئلین اردیبهشت ماه راهی تایلند می شود.