66 کتابخانه باز در کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان فعالیت دارند

حجت الاسلام حمید پورعیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتابخوانی، گسترش معارف علوم دینی و قرآنی از جمله مهمترین اهداف ایجاد کتابخانه باز کانونهای مساجد است.

وی متذکرشد: ارتقای سطح علمی و فرهنگی اقشار جامعه به ‌ویژه جوانان و نوجوانان، آشنایی با مفاهیم و اصول اسلامی و نیز تربیت مبلغان آگاه در حوزه عقاید اسلامی از جمله اهداف مد نظر در تاسیس کتابخانه‌های مساجد است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان همچنین با اعلام اینکه تاکنون 120 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان تاسیس شده است، افزود: 18 کانون تا پایان سال جاری نیز در مساجد استان گیلان راه اندازی می شود.

پورعیسی در ادامه از اهدای کمک 200 میلیون ریال استانداری گیلان به کانونهای مساجد استان اشاره کرد و گفت: این میزان اعتبار برای خرید اموالی نظیر کامپیوتر، دروبین فیلم برداری، یخچال و ... هزینه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی گیلان همچنین به فلسفه تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اشاره کرد و یادآورشد: فلسفه تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد جذب جوانان به روش فرهنگی و هنری در قالبهای هنری با محوریت مسجد است.