به گزارش خبرنگار مهر،‌ در ابتدای این مراسم حسین وزیری رئیس جشنواره ششم پویانمایی تهران گفت: پویانمایی یعنی عینیت بخشیدن به خیال‌های ذهنی و جهانی را خلق کردن که در آن زمینه‌هایی برای رشد فکری و تعالی روحی بشر ایجاد می‌شود. این جشنواره را می‌توان ابزار مناسبی برای چنین رشدی دانست، زیرا شرایط مناسب را برای عرضه و ارزیابی محصولات فرهنگی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: پیش از برگزاری جشنواره 18 هزار نامه الکترونیکی به هنرمندان این عرصه در دنیا ارسال شد. 824 فیلم از 60 کشور و 564 فیلم از ایران به دبیرخانه رسید و 20 هزار دقیقه پویانمایی مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت 270 فیلم برای نمایش در مسابقه ایران و بین‌الملل و بخش‌های دیگر جشنواره انتخاب شد.

وزیری ادامه داد: در پنج روز برگزاری جشنواره بیش از 500 هزار نفر علاقمند در 205 سانس در هفت سینما به تماشای فیلم‌ها نشستند. در بخش نمایش ویژه و چشم‌انداز جشنواره آثاری از ایتالیا، مجارستان و سوئیس حضور داشتند و آثار هنرمندان برجسته‌ای چون نورمن مک‌لارن مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به تأثیرگذاری و مفید بودن یک جشنواره در حد و اندازه یک دوره کلاس دانشگاهی تأکید کرد: جشنواره پویانمایی زمانی موفق‌تر خواهد بود که راهی برای فروش پویانمایی ایرانی باشد. البته برای اولین بار در کنار جشنواره بازار فروش فیلم و دسته‌بندی پویانمایی‌های ایرانی دایر شد. لازم است نیروی مولد پویانمایی بعد از یک دهه فعالیت جشنواره مورد توجه قرار گیرد تا پویانمایی از سطح هنری رویایی به یک صنعت تبدیل شود.

در ادامه این مراسم، انیمیشن "رهبر ارکستر" که سال 2007 نامزد اسکار بود برای حاضران پخش شد. سپس وجیه‌اله فردمقدم رئیس هیئت داوران مسابقه ایران بیانیه داوران این بخش را قرائت کرد.

در بخش مسابقه ایران ششمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران پنج دیپلم افتخار به ناهید صمدی برای پویانمایی "عاشورائیان"، هدا مسعودی برای "هزار و یک شب"، آمنه اسلامی برای "قصه کوچک ما"، مینو جان‌محمدی برای "گل‌ها" و فرخ یکدانه برای "دانشمندان بزرگ، ابن مقفع" اهدا شد.



تندیس نقره‌ای این بخش جشنواره به همراه چهار سکه بهار آزادی به حسین مرادی‌زاده برای پویانمایی "افسانه ماردوش 3" و فرشید شفیعی برای "خرمالو" اهدا شد و تندیس طلایی بهترین صداگذاری به همراه چهار سکه بهار آزادی به فرهاد علیزاده برای پویانمایی "آن کس که مادر است" رسید. عباس دبیردانش و امید فتح‌الهی نیز تندیس طلایی بهترین موسیقی را به همراه چهار سکه بهار آزادی برای پویانمایی "بارون میاد جرجر" از آن خود کردند.

همچنین مهرداد شیخان برای پویانمایی "تنهایی"، لیدا فضلی برای "چرا سگ‌ها از گربه‌ها متنفرند"، محمد خیراندیش برای "شامپو بچه گلرنگ"، بابک نظری برای "دروغی که از در تو نمی‌آد" و مریم بیانی برای "داستان سفال" تندیس‌های طلایی فضاسازی، طنز، قابلیت‌های فضای سه‌بعدی و شخصیت‌پردازی را به همراه چهار سکه بهار آزادی دریافت کردند.

مهین جواهریان برای پویانمایی "بارون میاد جرجر" تندیس طلایی و پنج سکه بهار آزادی بهترین فیلم شاد کودکانه را از آن خود کرد و تندیس طلایی و پنج سکه بهار آزادی نیز به بهزاد فراحت برای "قصه‌های یک خطی 2" اهدا شد.

رتبه سوم بهترین پویانمایی جشنواره شامل تندیس برنزی و سه سکه بهار آزادی به مریم کشکولی‌نیا برای "در خانه ما" اهدا شد و محمدعلی سلیمان‌زاده برای پویانمایی "گرگ و میش" تندیس نقره‌ای و چهار سکه بهار آزادی را از آن خود کرد. رتبه اول بهترین پویانمایی جشنواره ششم نیز شامل تندیس طلایی و شش سکه بهار آزادی به راشین خیریه برای "مرد جوان و خیاط حیله‌گر" رسید. جایزه ویژه هیئت داوران مسابقه ایران جشنواره شامل تندیس طلایی و پنج سکه بهار آزادی به امید خوش‌نظر برای "لابیرنت" اهدا شد.

در ادامه این مراسم مرتضی میرباقری معاون سیما گفت: بذری که 12 سال پیش دوستان عزیز ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پاشیدند، خوشبختانه امروز به یک نهال بالنده و رشدیافته و ثمربخش تبدیل شده است. دلیل این ثمربخشی شرکت 60 کشور در این جشنواره و حضور 50 شرکت خصوصی و دریافت 900 فیلم خارجی و 500 فیلم داخلی است که حکایت از فراهم شدن زمینه‌های لازم برای حرکتی قابل اعتنا در ایران دارد.

وی ادامه داد: پویانمایی ناشی از یکی از جلوه‌های وجودی انسان یعنی خلاقیت است. در آموزه‌های دینی انسان را خلیفه مخلوقات می‌دانیم که مانند خداوند قادر به خلق‌ کردن است. با این تفاوت که خالقیت خداوند از آن خود است و انسان خالقیت خود را از خدا می‌گیرد.



میرباقری افزود: بشر امروز با خلاقیت‌هایی که خود باید انجام دهد نیازهای خود را مرتفع می‌کند. ما در حوزه علوم تجربی رشد خوبی داشتیم، اما در زمینه‌های هنری به حد کافی خلاقیت هنرمندان ظهور و بروز نکرده‌ است. امیدواریم در هنر پویانمایی و نمایشی با توجه به ظرفیت‌های موجود دینی و فرهنگی کشور، سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به تولید دو هزار دقیقه پویانمایی در طول یک سال در سیمای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: سیاست‌های سازمان عبارت‌ است از اینکه در برنامه‌‌ای پنج ساله به چهار هزار دقیقه تولید پویانمایی در عرصه داخلی برسیم و چهار هزار دقیقه پویانمایی نیز از کشورهای دیگر تأمین کنیم.



میرباقری ادامه داد: در صورت هماهنگی فرهنگی ما توانایی افزایش 100 درصدی این تأمین را داریم. ما در سازمان صدا و سیما آمادگی رونق بخشیدن به پویانمایی در کشور و سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه، پشتیبانی‌های مدیریتی و آنتن‌های پخش را داریم و آمادگی خود را برای انجام کارهای مشترک با همکاران خارجی خود اعلام می‌کنیم.

در بخش دوم مراسم که اجرای آن برعهده اکبر عالمی بود،‌ پل دریزن از هلند و رییس هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل به قرائت بیانیه هیئت داوران این بخش پرداخت. او در بخشی از سخنان خود گفت: "قدر مدیران فرهنگی خود را بدانید زیرا در کشور ما مدیران بودجه ما را قطع می‌کنند." این حرف دریزن با تعجب و تشویق حاضران در مراسم روبرو شد.

در ادامه و در بخش اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه بین‌الملل ششمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی،‌ چهار دیپلم افتخار به پویانمایی "دیر یا زود" از لهستان،‌ علی‌اکبر فرشباف روحی برای "پازل"، مریم کشکولی‌نیا برای "در خانه ما" و مهین جواهریان برای "بارون میاد جرجر" اهدا شد.

در بخش اهدای جوایز نبود هماهنگی لازم برای ترجمه جملات پل دریزن باعث اتلاف وقت شد و داور هلندی نیز اعتراض خود را با جمله "امشب شب درازی خواهد بود" ابراز کرد.

جایزه ویژه هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره شامل تندیس طلایی و پنج سکه بهار آزادی به راشین خیریه برای پویانمایی "مرد جوان و خیاط حیله‌گر" اهدا شد و "یک شب در شهر" از جمهوری چک نیز تندیس طلایی و پنج سکه بهار آزادی دریافت کرد.

پویانمایی "طبیعت شگفت‌انگیز ما" از آلمان تندیس طلایی بهترین فیلم تجربی و دانشجویی جشنواره را به همراه چهار سکه بهار آزادی از آن خود کرد و تندیس طلایی بهترین پویانمایی کودک و نوجوان به "الفبای پرنده کوچک" از آفریقای جنوبی رسید.



پویانمایی "جان و کارن" از انگلستان تندیس طلایی بهترین انیمیشن تلویزیونی را به همراه چهار سکه بهار آزادی دریافت کرد. در این بخش تندیس طلایی بهترین پویانمایی در بخش تبلیغاتی به پویانمایی "براویا" از انگلستان رسید.

رتبه سوم بهترین پویانمایی جشنواره شامل تندیس برنز و سه سکه بهار آزادی به الکسی السیف از مجارستان اهدا شد و "مادام توتلی پوتلی" از کانادا رتبه دوم بهترین پویانمایی شامل تندیس نقره‌ای و چهار سکه بهار آزادی و "موتو" از ایتالیا رتبه اول بهترین پویانمایی جشنواره شامل تندیس طلایی و شش سکه بهار آزادی را دریافت کردند.

ستاد برگزاری جشنواره نیز با تندیس طلایی جشنواره ششم پویانمایی و پنج سکه بهار آزادی از پل دریزن، رییس هیئت داوران جشنواره و یکی از با سابقه‌ترین هنرمندان پویانمایی جهان تقدیر به عمل آورد.



در ادامه محسن چینی‌فروشان مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با یکسان دانستن سطح کمی و کیفی جشنواره پویانمایی تهران با سایر جشنواره‌های بین‌المللی پویانمایی جهان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود جشنواره دوسالانه برگزار می‌شد، اما ظرفیت‌های جشنواره به حدی رسیده که برگزاری آن را به صورت سالیانه در دست بررسی قرار دهیم.

او افزود: امیدواریم پخش آثار جشنواره به صورت عمومی‌تر باشد. ضمن اینکه کانون قصد خرید آثار منتخب این دوره و دوره‌‌های گذشته جشنواره و نمایش آن‌ها را در مراکز مختلف خود دارد.

بخش پایانی مراسم اختتامیه جشنواره ششم پویانمایی تهران نیز به اهداء لوح سپاس و جام سفالین انجمن فیلم‌سازان انیمیشن ایران (آسیفا) به محمدرضا کریمی صارمی و مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و انیمیشن اختصاص داشت. ششمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران 11 تا 15 اسفند در هفت سالن برگزار ‌شد.